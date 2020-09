'Hindi naman nag-apologize': Pamilya Laude tuloy ang laban vs Pemberton

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Hindi mapapatawad ng mga mahal sa buhay ni Jennifer Laude ang Amerikanong sundalo na pumaslang dito na si US Marine Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton hanggang hindi pa niya natatapos ang 10 taong pagkakakulong.

Puno pa rin ng galit at hinanakit si Marc Suselbeck, ang German boyfriend ni Jennifer, kay Pemberton.

"For me he is not a human being, honestly just my opinion. He is a human trash. Because if someone can kill in that cold-blooded way in such a perverted way, for me he is not a normal part of a human society," aniya.

Ito rin ang sentimiyento ng kapatid ni Jennifer na si Marilou.

Sabi niya, hirap maka-move on ang pamilya kahit mahigit 5 taon na ang nakalipas mula nang karumaldumal na paslangin ang kapatid niyang si "Ganda."

"Madaling sabihin na move on po... Pero every time na nakakarinig ka ng news, every time may nababasa ka sa mga newspapers, bumabalik at bumalik po kahit hindi mo naman sinasadya... Sinasabi namin pano mo masasabi na good conduct 'yung isang tao eh never nga siyang nag-apologize?" pagtataka ni Marilou.

Nagdesisyon kasi ang korte na paikliin ang pagkakakulong ni Pemberton dahil umano sa magandang asal nito.

Pero hindi ito katanggap-tanggap sa mga Laude.

"Baliktarin natin ang sitwasyon. Ikaw ba papayag ka na makakalaya 'yung pumatay sa kapatid mo, ni hindi pa niya natatapos 'yung sintensiya na 10 years?" ani Marilou.

Aminado si Marilou na nakuha na ng pamilya ang P4.6 milyong danyos mula sa kampo ni Pemberton pero hindi nila ito utang na loob.

"Hindi rin naman namin hinihingi 'yun. Ang batas naman po ang nagsasabi nu'n na dapat kaming bayaran... Hindi po kami naging mayaman agad dahil natanggap namin 'yung pera na yan dahil hanggang ngayon nagtatrabaho po kami."

Tuloy naman ang laban para sa pamilya Laude para mapanatili sa kulungan si Pemberton hangga't hindi pa tapos ang kaniyang sentensiya.

Sa Lunes nakatakdang dinggin ng Olongapo City regional trial court ang mosyon na inihain ng kampo ng pamilya Laude.