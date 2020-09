Bahay ng Swiss national sa Parañaque sinalakay; 2,000 ecstasy nasamsam

MAYNILA — Sinalakay ng mga awtoridad nitong Biyernes ang bahay ng isang Swiss national sa Parañaque City na naaresto na noong isang linggo dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga.

PDEA, police operatives also seize transparent plastic sachets containing suspected cocaine and marijuana, Kush seeds, two firearms (📷 PDEA NCR) @ABSCBNNews pic.twitter.com/7HoRLD8e7A — Bianca Dava 🐈 (@biancadava) September 4, 2020

Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), ang raid ay followup operation sa ginawa nilang pag-aresto sa Swiss national na si Thomas Fritz Stucki at 2 Pinoy noong Agosto 27.

Pagdating nila sa bahay ni Stucki sa BF Homes, tumambad sa mga awtoridad ang nasa 2,200 tabletas ng ecstasy, mga sachet ng hinihinalang cocaine at marijuana, 1,000 piraso ng Kush seeds, drug paraphernalia, at 2 baril.

Isinagawa ang raid dahil sa inisyung search warrant ng korte.

Inabutan sa bahay ang live-in partner ni Stucki at kanilang mga anak.

Ayon kay PDEA National Capital Region Assistant Regional Director Irvin John Coderis, ilang buwan nilang minanmanan ang Swiss national.

Nalaman nilang isa daw itong supplier ng party drugs sa Parañaque, Makati, Pasay at Taguig.

"Sa mga partygoers, then mga kapwa banyaga niya rin ang bumibili sa kaniya," sabi ni Coderis.

"May grupo siya. Hopefully we could conduct follow-up operation. Miyembro siya ng isang sikat na bikers group," dagdag nito.