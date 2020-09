ALAMIN: Health protocols na ipinatutupad sa Quiapo Church habang pandemya

MAYNILA - Muli nang nagbukas sa publiko ang Quiapo Church sa Maynila ngayong pinapayagan na ng pandemic task force na makapasok ang bilang ng mga tao hanggang 10 porsiyentong kapasidad nito.

Alinsunod sa quarantine protocols, 100 kada misa ang puwedeng pumasok.

Ang hindi nakakaabot sa bilang ay sa labas na lang ng simbahan nakikinig.

Dapat ding naka-face shield at mask ang mga gustong magsimba. Obligado rin silang magpakuha ng body temperature, mag-alcohol, at magbigay ng mga detalye sa papel na ibibigay ng simbahan.

