Libreng bigas ipinamahagi ng mag-tiyo sa Tabaco City

Ayon kay Dante Burac, sa halip na ibenta ng P20 per kilo, nagdesisyon silang ibigay na lang ito nang libre dahil sa nagtataasang presyo ng bilihin. Courtesy of Sofie Joy McFadden

Isang magtiyo ang namahagi ng libreng bigas sa kapitbahay sa Bgy. Fatima, lungsod ng Tabaco, Albay noong Araw ng mga Bayani, Agosto 29.

Ayon sa 58-anyos at ship captain na si Dante Burac, sa halip na ibenta ng P20 per kilo, nagdesisyon sila ng 38-anyos na pamangkin na si Sofie Joy McFadden, na ibigay ito nang libre dahil na rin sa nagtataasang presyo ng bilihin.

“Galing din po kasi ako sa hirap kaya po nagsumikap hanggang sa awa ng Diyos naging ship captain sa labas ng bansa. Since elementary and high school sa pagpasok sa paaralan ay naka-sandal lang at nagbabaon lang ng kamote para mkatapos ng pag aaral,” saad ni Burac, na inspirasyon ang vlogger na si Kakampink 101.

Ayon kay McFadden, ang tiyuhing nakatira sa bayan ng San Mateo, Rizal ang nagpondo nito, habang siya ang nag-asikaso sa pagre-repack ng bigas.

Ilang taon na rin umano nagsasagawa ng mga outreach program ang kanilang angkan, ngunit dalawang taon nang natigil dahil sa COVID-19 pandemic.

Plano umano nilang ibalik sa Disyembre ang Christmas party para sa mga bata’t matatanda.

“Libreng pagkain at palaro po sa mga bata. Nagsimula po ito nung nagkaroon po ako ng scholarship nung college. May inaalis po akong amount galing sa scholarship para makabili ng kendis na pampapremyo at palaro sa mga taga barangay,” ani McFadden na isa ring guro.

Lilikom muli ng pondo ang magtiyo para sa planong ikalawang bugso ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailangan. – Ulat ni Jonathan Magistrado

