4 timbog sa tangkang pagpuslit ng higit 100 wildlife species

Arestado ang apat na lalaki dahil sa tangkang pagpuslit ng mahigit 100 na wildlife species sa karagatan ng Glan, Sarangani Province noong Martes.

Ayon kay Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) Officer Dr. Rosalinda Cortez, nagsasagawa ng sea patrol ang Coast Guard nang maispatan ang mga suspek na nagmula sa Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagbabiyahe ng mga kahina-hinalang kahon.

Nang buksan ng mga awtoridad ang mga kahon, natuklasan ang iba't ibang reptile species. Wala itong kaukulang permit to possess at permit to transport, ayon sa CENRO.

“Based on the inventory, a total of 108 International Union for Conservation of Nature (IUCN) listed wild reptiles which are endemic in the islands of archipelagic region of Indonesia were intercepted from the suspects,” ani Cortez.

Sa report ng CENRO-Glan, ang mga nakumpiskang wildlife ay ang mga sumusunod:

- 22 Green Iguana (Iguana iguana)

- 1 Blue Tree Monitor Lizard (Varanus macraei)

- 3 Green Tree Monitor Lizards (Varanus prasinus)

- 2 Banggai Monitor Lizards (Varanus melinus)

- 4 na black and white Tegu (Salvator merianae)

- 1 Giant Blue-tongued Skink (Tiliqua gigas)

-11 Eastern Blue-tongued Skink (Tiliqua scincoides)

-3 Red-footed Tortoise (Chelonoidis carbonarius)

-6 na Leopard Tortoise (Stigmochelys pardalis)

-8 Mediterranean Tortoise (Testudo sp.)

-42 Asian Forest Tortoise (Manouria emys)

-2 heads Pig-nosed Turtle (Carettochelys insculpta)

-3 Cobra (Naja sp.)

Nakumpiska rin ang 3 Asian Forest Tortoise, isang Banggai Monitor Lizard, at isang green Iguana na natuklasang patay na dahil umano sa stress at mishandling.

Idineklara ng Glan municipal veterinarian ang mga wildlife species na walang dalang sakit at nasa kustodiya na ngayon ng isang ecopark para sumailalim sa recovery bago ito ililipat sa Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat.

Ayon kay Cortez, nasampahan na nila ng kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 ang apat na suspek.

— Ulat ni Hernel Tocmo

