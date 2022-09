2 milyon pa lang ang nabibigyan ng COVID booster sa 'PinasLakas campaign' – datos

A health worker administers a COVID-19 vaccine shot to a resident of Bangkal, Makati on August 18, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File



MAYNILA – Higit 2 milyong katao pa lang ang nababakunahan ng booster shot sa ilalim ng "PinasLakas campaign" ng Department of Health.

Sa 23 milyong target mabakunahan sa unang 100 araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Oktubre, nasa 2.1 milyon pa lang ang nakakakuha ng booster shot.

Nasa 25,638 pa lang ang mga senior citizen na nabakunahan o maliit na porsyento ng 1.07 milyon na target.

Iyan ay kahit puspusan ang hakbang ng DOH para ilapit sa publiko ang bakuna.

Halimbawa, sa Makati, sinimulan na sa ilang paaralan ang pagbabakuna kontra COVID-19 bilang pakikiisa sa kampanya ng DOH.

Puwedeng sa Don Bosco Technical Institute of Makati na mismo magpabakuna ang mga estudyante, faculty admin staff, pati kanilang mga kaanak.

Nakatakda ring ilunsad ang kaparehong programa sa Centro Escolar University sa susunod na linggo.

Nasa 19,279 na ang mga vaccination site sa buong bansa.

“This is a result of the waning immunity of the population. Mas malala ang makukuha niyong sakit kung hindi po kayo bakunado dahil ito pong ating mga fully vaccinated, although they are admitted and they have severe infections, they are thriving more than those unvaccinatedm" ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

IBA PANG ULAT

Watch more News on iWantTFC