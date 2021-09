Door-to-door na pamimigay ng ayuda, sinimulan na sa Apalit, Pampanga

Nagsimula na ang pamimigay ng ayuda sa bayan ng Apalit sa Pampanga matapos isailalim sa granular lockdown ang ilang bahagi ng Barangay Balucuc dahil sa biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar.

Ayon kay Apalit Mayor Oscar Tetangco Jr., umabot na sa 80 ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Barangay Balucuc. Umabot din sa 8 ang namatay noong Agosto.

Nagsimula noong Agosto 31 ang lockdown at tatagal hanggang Setyembre 9. Sa loob ng 10 araw, magdamag na magbabantay ang awtoridad sa mga entry at exit points sa Sitio Pulong Fernando at Atbang Bana.

Sakop ng granular lockdown ang nasa 280 pamilya. Para makontrol ang galaw ng tao, sinimulan ng lokal na pamahalaan ang pamimigay ng ayuda.

Nakatakda ring magtayo ng talipapa para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ipapatupad rin ang "pabili system" para hindi na kailanganing lumabas ng mga residente.

"Yung ginagawa natin po, magpapasetup tayo ng talipapa, doon kung anong kailangan n'yo, ipabili na lang, ang munisipyo, naguumpisa nang mag-ayos ng goods para pandagdag aa lockdown natin ngayon," paliwanag ni Tetangco.

Sa pinakahuling tala ng Apalit, pumalo na sa 1,402 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Nasa 175 ang active cases habang nasa 114 na ang namatay.

Hiling ng lokal na pamahalaan ang pag-unawa at kooperasyon ng mga apektadong residente para masugpo ang pagkalat ng COVID-19.

- ulat ni Gracie Rutao