MAYNILA - Walang dapat ikabahala ang publiko pagdating sa suplay ng kuryente sa 2022, ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi.

Sinabi ni Cusi na may sapat na suplay ng kuryente, lalo na sa panahon ng halalan.

"Makikita natin sa initial forecast na ito na sapat ang supply, walang yellow alert. Kita po ninyo walang lumalampa --- bumababang green bar doon sa yellow line at wala rin pong power interruption dahil sa supply...Sa madaling salita ginagawa po lahat natin upang masiguro na may enough supply tayo ng kuryente sa darating na halalan sa 2022 and beyond," ani Cusi Huwebes ng gabi.

Para magawa aniya ito, pinaghahandaan na ng buong energy sector ang ilang scenario na maaaring makaapekto sa energy supply, tulad ng natural gas restrictions, forced outages, maintenance adjustments ng mga planta ng kuryente, demand sa interruptible load program at iba pa.

May mga partnership din aniya ang gobyerno para makadagdag sa energy supply.

Kabilang dito ang isinulong sa Japan na partnership katuwang ang pribadong sektor para sa pag-develop ng liquefied natural gas facilities sa bansa.

"Ang development ng LNG mula sa partnership po ng AG&P at Osaka Gas ay maaaring magsimula ng commercial operation by second quarter of 2022. At ang partnership naman po ng First Gen ay maaaring --- and Tokyo Gas is due for commercial operation by the third quarter of 2022," paliwanag ni Cusi.

Bukod dito, patuloy pa rin aniya ang pag-aaral ng DOE sa paggamit ng nuclear energy at ang potential use ng hydrogen.

Samantala, tiniyak naman ng DOE ang suporta at assistance sa pagpapatupad ng lockdowns ngayon panahon ng pandemya.

"Siniguro din po ng DOE na patuloy ang operation ng power sector to provide much needed economic support during lockdowns... Katulad po ng no disconnection policy, extended credit given to the consumers, and the business continuity program required from all installation to make sure that delivery of services is not interrupted in case of COVID infection in the installation," ani Cusi.

