MAYNILA - Dinepensahan ni Communications Secretary Martin Andanar si Pangulong Rodrigo Duterte nitong Biyernes sa mga batikos na natatanggap niya sa harap ng kanyang banat sa Commission on Audit (COA) at mga senador na nag-iimbestiga sa samu’t saring isyu sa Department of Health (DOH).



Kamakailan lang kasi, dumating na sa punto na pinuna ni Duterte ang pisikal na aspeto ni Sen. Richard Gordon, at ang buhok ni Sen. Panfilo Lacson.

Si Gordon ay ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na nag-iimbestiga ngayon sa mga anomalya sa P67 billion na COVID-19 response funds ng DOH.

Si Lacson naman ay mariin ang pagbabantay sa posibleng korapsyon ng pondo laban sa pandemya.

Parehong nagpahayag na ng intensyong pagtakbo sa pagkapangulo ang dalawang senador, na maaaring makalaban ng magiging manok ng administrasyon sa 2022 elections.

“Ang advice ko sa iyo magpapayat ka muna para medyo…Nalilipong ako ‘pag nakikita kita. Huwag mong putulin ‘yan ha. Totoo ‘yan. Pati ‘yung buhok mo ngayon iba na ang hinapay. Lahat kayo pati si Ping iba ang hairdo,” ani Duterte sa public address niya noong Lunes.

Bilang communications secretary, sinabi ni Andanar na hindi naman niya pinapayuhan ang Pangulo na baguhin ang kanyang istilo sa public addresses.

“The President is his own man. He knows what he is doing,” paliwanag ni Andanar sa online forum ng National Press Club.

“Kami naman dito may kanya-kanya kaming assignments. We just focus on our assignments,” dagdag pa niya.

Paliwanag din ni Andanar, pili lang ang nagbibigay ng payo sa Pangulo.

“Siguro the only person who could advise the President is probably Sen. Bong Go, or his family,” sabi ng kalihim.

Ang mga patutsada ng Pangulo ay ilang araw lang matapos kuwestiyunin ng mga senador ang pag-award ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Pharmally Pharmaceutical, ang Chinese corporation na iniuugnay sa negosyante at ex-presidential adviser na si Michael Yang.



