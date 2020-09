Rape-slay convict Antonio Sanchez negatibo sa COVID-19: BuCor

MAYNILA - Nag-negatibo sa coronavirus disease (COVID-19) ang convicted murderer at rapist na si Antonio Sanchez, ayon sa isang opisyal ng Bureau of Corrections.

Ayon kay BuCor Spokesperson Gabriel Chaclag, Lunes nang isailalim sa swab test ang dating Calauan mayor na dawit sa pagpatay kina University of the Philippines Los Baños students Eileen Sarmenta at Allan Gomez noong 1993.

Noong parehong araw, isinugod si Sanchez sa Ospital ng Muntinlupa dahil sa pagsusuka, diarrhea at shortness of breath, pero dahil puno ang COVID-19 ward ng naturang ospital, ibinalik siya sa New Bilibid Prison Hospital.

Hindi pa nagbigay ng ibang detalye si Chaclag sa hiling na ilipat si Sanchez, 71, sa Philippine General Hospital pero sinabi niyang lumalakas at bumubuti na ang kalagayan ng convict.

Una nang na-diagnose na may electrolyte imbalance secondary to acute gastroenteritis, chronic kidney disease at hypertension si Sanchez kaya hindi umano nakapagtataka kapag nao-ospital siya.

Ilang high-profile inmate sa New Bilibid Prison ang namatay kamakailan dahil sa COVID-19.

Noong nakaraang taon, umani ng batikos ang muntikang paglaya ni Sanchez dahil sa good conduct. Hindi naman ito natuloy dahil sa ilalim ng good conduct time allowance law, hindi maaaring maagang mapalaya ang mga may sala sa heinous crime sa ilalim ng batas.