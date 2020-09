Mga eksperto nakikitang malapit na ang 'flattening of the curve'

Watch more in iWant or TFC.tv

Nakikita ng mga eksperto na malapit nang ma-flatten ang curve o bumaba ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa bansa.

Ayon kay Guido David ng University of the Philippines OCTA Research group, nakikita na rin nila ang unti-unting pagbagal ng outbreak sa Pilipinas.

"Actually we are seeing the flattening now," ani David.

"It’s now slowing down, the number of cases per day... but we have a high number of cases so we can't let our guard down," dagdag niya.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Department of Health ng 1,987 bagong kaso ng COVID-19, ito ang pinakamababang bilang ng mga kasong naitala sa isang araw mula noong Hulyo 29.

Dahil dito, umabot na sa 228,403 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 cases sa bansa.

Noong mga nakaraang araw ay nasa 3,000 hanggang 4,000 ang bilang ng mga bagong kaso kada araw, hanggang sa bumaba ito sa 2,218 noong Miyerkoles.

Sang-ayon din si Benjamin Co, pediatric infectious diseases section chief ng University of Santo Tomas Hospital, na bumababa ang bilang ng mga nagpopositibo kamakailan.

"We are approaching a flattening of the curve. We need to sustain that for at least two weeks. The longer the better," ani Co.

Ayon sa pinuno ng ABS-CBN Data Analytics na si Edson Guido, maaaring ito ay dahil na rin sa ipinatupad na modified enhanced community quarantine sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan.

"Nakikita na natin ngayon ang impact ng MECQ," ani Guido.

Bukod sa bilang ng mga kaso, may iba ring indikasyon na bumubuti na ang sitwasyon ngayon.

Kasama rito ang reproduction number, na nagpapakita kung gaano kadami ang puwedeng mahawa sa bawat kaso ng COVID-19.

"Our indications for flattening is the reproduction number and right now for Metro Manila, it is less than one," ani David.

Mababa na rin ang positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 kompara sa mga tine-test.

"If you look at the data today for the first time, 9.4% lang ang ating daily positive rate," ani Co.

"We’ve not had numbers this good since July 5," dagdag ni Co.

Ayon din kay Co, bagaman puno pa rin ang mga ospital, hindi na rin masyadong dumadagsa ang mga pasyente.

"All of these things that government is doing today should have been done in the beginning," ani Co.

"I know they are focusing now on contact tracing, enforcing wearing of mask, physical distancing while reopening the economy and making sure they use the isolation facilities," dagdag niya.

Sa projection naman ng UP OCTA Research group, maaaring umabot ng 330,000 hanggang 375,000 ang bilang ng COVID-19 sa bansa bago matapos ang Setyembre.

Sa taya naman ng UP COVID-19 pandemic response team, nasa 400,000 hanggang halos 770,000 o nasa average na 585,000 ang bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa bago matapos ang taon.

May pag-asa namang hindi umabot sa ganoong numero kung magtutulungan ang lahat, sabi ng mga eksperto.

Sa kabila ng quarantine measures, may ilan ding magagandang balita sa larangan ng siyensiya.

Kasama na rito ang resulta ng phase 1 clinical trial ng bakuna ng Novavax, na sinasabing ligtas at nagdudulot ng immune response sa mga taong sumubok nito. -- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News