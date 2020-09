'Marcos Day' bill itinulak, rights groups pumalag

LAOAG CITY — Ikinagalak ng mga taga-Ilocos Norte ang paglusot sa Kamara ng panukalang gawing special non-working holiday sa lalawigan ang Setyembre 11 bilang pagkilala sa dating diktador na si Pangulong Ferdinand Marcos.

Pero sa kabilang banda, marami rin ang bumatikos sa panukala at ipinunto ang mga paglabag sa human rights noong panahon ni Marcos.

Miyerkoles nang malagpasan ng House Bill 7137 ang third and final reading sa botong 197 pabor, 9 hindi pabor, at isang abstain.

Ang anak ni Marcos na si Sen. Imee Marcos, laking pasasalamat sa mga mambabatas sa Kamara pati na rin sa mga taga-Ilocos Norte, na kilalang balwarte ng kanilang pamilya.

"My heartfelt thanks to all those who supported the Marcos holiday in Ilocos Norte."

Nagbunyi din ang mga tricycle driver sa lalawigan. Sabi ni Larry Baguio, gusto niyang alalahanin ang dating presidente dahil marami raw itong naitulong sa bansa.



Ang tinderong si Cesar dela Cruz, sinabing magandang regalo umano ito sa lalawigan.

BATIKOS



Kung may mag pabor, sangkatutak naman ang bumatikos sa naturang panukala, lalo't pinaalala nilang talamak ang paglabag sa human rights noong panahon ni Marcos.

"Anong klaseng pag-iisip nito na dapat kailangan pagdiwang ang isang magnanakaw ng kaban ng bayan at mamamatay-tao? Ito ay napakalaking kalapastangan ng ating kasaysayan," ani Bayan Muna party-list Rep. Eufemia Cullamat.

"Teachers will not allow another attempt to revise history and rewrite it as if the Marcos era was all good, no injustice and corruption when in fact history already judged him as a plunderer, murderer, fascist and criminal," ani ACT-Teachers party-list Rep. France Castro.



Sa isang tweet naman ni human rights lawyer Chel Diokno, kapag nagkaroon ng Marcos Day ay isa umano tong pagkilala rin sa "kawalanghiyaan" ng dating diktador.

"Noong pinuslit nila ang diktador sa Libingan ng mga Bayani, ang sabi sa 'tin e mag move on. Ngayon, gusto naman nilang alalahanin siya. Wag natin parangalan ang kawalanghiyaan. Pag naisabatas 'yan, tuwing September 11 e ipapaalala natin sa mundo ang karahasan at katiwalian nila," ani Diokno.

Kinikilala ang panahon ni Marcos, partikular na ang martial law, na isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas.