Maagang pagpapalaya sa US Marine na pumaslang kay Jennifer Laude, kinuwestiyon

MAYNILA - Kinuwestiyon ng kampo ng pamilya ng transgender Pinay na si Jennifer Laude ang utos ng korte para sa maagang pagpapalaya kay US Marine Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton, na na-convict sa pagpaslang sa biktima.

Ito ay matapos pagbigyan ng Olongapo Regional Trial Court ang mosyon ni Pemberton na maagang mapalaya sa ilalim ng good conduct time allowance (GCTA).

Ayon kay Virgie Suarez, abogado ng pamilya Laude, kuwestiyonable ang ebidensiya sa maganda umanong pag-uugali ni Pemberton sa kulungan. Pinagdudahan din ang kawalan ng rekomendasyon ng screening and evaluation committee ng Bureau of Corrections.

"Lahat ng order ng court, nagiging final at executory after 10 days. Kaya din kahapon pagkatanggap ko ng decision na 'yun, agad ako nag-file ng motion for reconsideration. Dapat walang galawan. Baka agad-agad ay ilabas agad si Pemberton. Naniniwala akong nagkamali ang korte, nagkamali roon sa pag-apply ng GCTA," ani Suarez.

Oktubre 2014 nang matagpuan ang katawan ni Laude sa banyo ng isang hotel sa Olongapo City, kung saan nag-check-in ito kasama si Pemberton. Inamin ni Pemberton sa korte na nasakal niya si Laude nang malamang ito ay may male genitalia matapos ang isang intimate act.

Nakapiit si Pemberton sa isang pasilidad sa Camp Aguinaldo, imbes na sa regular na kulungan, alinsunod sa probisyon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika.

Giit naman ng abogado ni Pemberton na si Rowena Flores, dapat ipatupad agad ang utos na pagpapalaya sa kaniyang kliyente.

"Dapat po immediate 'yan. This situation is peculiar, bakit kanyo, eh tapos na nga 'yung sentensya niya, hindi ho pwedeng basta may mag-file ng kahit ano lang du'n eh pipigilan mo 'yung paglabas ng tao. Wala na hong dahilan para pigilan ang paglabas niya," ani Flores.

Ayon sa kampo ni Pemberton, napagsilbihan na nito ang mahigit 10 taong kulong na maximum penalty para sa kasong homicide.

Sa kautusan ng Olongapo City Regional Trial Court Branch 74, nakapagsilbi na si Pemberton ng suma total na 3,690 araw ng pagkakulong o higit ilang araw sa 10 taon, kabilang ang 2,142 araw ng pagkakapiit at 1,548 araw sa ilalim ng GCTA.

Ang sentensya kay Pemberton ay 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo dahil sa homicide. Ibinaba ang hatol noong 2015. Kung bibilangin, sa darating na Oktubre ang ika-6 na taon mula ang pagpaslang kay Laude.

Sa panayam sa Teleradyo, una nang sinabi ni Integrated Bar of the Philippines president Domingo Cayosa na hindi pa pinal ang pagpapalaya kay Pemberton dahil may inihain na mosyon ang kampo ni Laude.

Pero aniya, posibleng panigan pa rin ng korte si Pemberton.

"Kung kinuwestyon po naman ng kabilang panig, didinggin po ng court but halos ministerial po 'yan kasi kung mayroon namang report ang BuCor o 'yung tagapangalaga ng preso na good conduct siya eh malamang maniniwala riyan ang korte kasi official report 'yan eh," ani Cayosa.