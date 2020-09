Ilang tsuper hirap pa ring kumita sa pasahe sa 'new normal'

MAYNILA - Pahirapan pa rin ang kita para sa mga tsuper ng jeep sa Metro Manila kahit nakakabiyahe na ang marami sa kanila sa pinaluwag na quarantine.

Si Enrico Pacia, bago mag-pandemya ay lumalagpas ng P1,000 ang kaniyang kinikita pagdating ng tanghali. Pero ngayon, wala pa ito sa kalahati.

“Inuuwi lang naming pera P200, P250-P300. Kumpara mo noong araw hagip mo lahat 'yung pera panggastos sa pamilya mo. Ngayon halos wala kang [mabigay] sa pamilya namin,” ani Pacia.

Nagpapasalamat man ang mga tsuper na nakakabiyahe na sila muli mula nang mag-general quarantine, hindi na ito tulad ng nakaraan na normal ang kanilang kita.

“Iyan e, Wala hong pasahero dahil walang mga trabaho saka nag sipag bike ang iba. Malapit ang ruta namin. Minsan 5-6 na biyahe, kalahati pa ang sakay,” anang tsuper ng jeep na si Nestor Mercado.

May ilan pa sa kanilang nasa rutang Blumentritt - Balut na hindi nakakabiyahe dahil kulang naman ang kanilang requirements sa hinihingi ng gobyerno.

Jeepney drivers at a terminal in Tondo, Manila receive relief packs containing food from a local church (📸: SMHG Church) pic.twitter.com/tkfZc6MOAW — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) September 2, 2020

Namahagi noong Miyerkoles ng relief packs sa mga tsuper at barker sa terminal ang mga miyembro ng Sanctuary of the Most High God Church sa Maynila.

Pang-hanggang 3 araw ang lamang bigas, noodle, kape, at de lata.

Plano ring ituloy ng simbahan ito para sa iba pang mga tsuper sa komunidad.

“Kagaanan sa kanila 'yun na kikitain nila instead na idaan pa nila sa kakainin nila, mailalaan pa nila sa ibang bagay,” ani Bolong Sy, miyembro ng simbahan at chairman ng Barangay 213.

Gayunman, alam ng mga tsuper na hindi rin nila maaasahan lagi ang ganitong tulong.

Apela nila, matulungan ang mga hindi pa makakabiyahe na jeep na makabangon.

“Sana naman mapansin 'yung mga kasama naming driver lalo yung mga namamalimos sa kalye, maawa sila tulungan, kung anong gawing ayuda sa aming driver,” ani Pacia.

— Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News