Grupo ng bikers humiling ng traffic enforcers sa bike lanes

MAYNILA — Umaapela ang grupong Bikers United Marshalls sa mga local government unit (LGU) at mga ahensiya ng pamahalaan na bigyan ng pansin ang kaligtasan ng mga siklista sa lansangan ngayong mas nauuso na ang naturang anyo ng transportasyon dahil sa pandemya.

Unang hirit ng grupo ay ang pa-seminar ukol sa mga batas ng kalsada. Aminado rin kasi ang grupo na may ilang mga nagbibisikleta ang hindi sumusunod sa batas trapiko.

"Marami talagang pasaway on the road hindi lang mga motorist pero pati mga bikers din mismo. Kahit yung mga kasamahan namin, mga kapadyak namin. So we thought talaga to level everything, balik tayo back to the basics," paliwanag ni Ann Angala, spokesperson at co-founder ng samahan.

Binigyang diin din ng grupo na dapat gamitin ng mga nagbibisikleta ang bike lanes.

Pero giit ni Angala, hindi lahat ng bike lanes ay maayos ang pagkakagawa at ligtas na daanan: "Buwis-buhay 'yung iba dahil pop-up bike lanes lang sya parang it was made 5 or 10 minutes ago."

BIKE LANE ENFORCERS?

Road obstruction ang isa sa mga pangunahing idinadahilan ng mga nagbibisikleta kaya hindi sila dumadaan sa bike lane habang ang iba naman ay nagmamadali lang papasok ng trabaho.

Kaya panawagan din ng Bikers United Marshalls na lagyan ng mga enforcer ang bike lanes para matiyak na maayos itong madadaanan ng mga nagbibisikleta.

Nanawagan din sila sa mga motorista na sana ay matutuhan ang road sharing dahil ang kalsada anila ay para sa lahat.

Pabor naman dito ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

"Kailangan natin matuto na magkaroon ng road sharing mentality kasi karamihan sa atin ay di sanay sa ganyan. They think that they own the road," sabi ni MMDA EDSA traffic chief Bong Nebrija.

Nakikipag-unayan na rin ang MMDA sa iba pang kagawaran at ahensiya para bumalangkas ng regulasyon at guidelines sa pagbibisikleta at paggamit ng bike lanes.

Paalala ng MMDA sa mga nagbibisikleta, magsuot ng helmet at iba pang protective gear.

Hinimok din nila ang mga LGU na magtayo ng maayos na mga bike lane at huwag itong ilagay sa bangketa o sidewalk na ginagamit naman ng mga pedestrian. —Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News