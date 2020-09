DOLE may ayudang-pinansiyal sa naulila ng 2 OFW sa Abu Dhabi explosion

MAYNILA - Bibigyan ng tulong-pinansiyal ng Department of Labor and Employment ang pamilya ng dalawang overseas Filipino workers na nasawi sa gas explosion sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, makatatanggap ang mga pamilya ng mga biktimang sina Clark Bacud Gasis at Merriner Gocong Bertoces ng tig-P120,000 na bereavement assistance mula sa pamahalaan.

"They will also get insurance benefits if they are qualified members of the Overseas Workers Welfare Administration," ani Bello.

Ayon pa sa Kalihim, handa ang pamahalaan na ipagkaloob sa pamilya ng mga nasawi ang kinakailangang tulong sa ilalim ng batas.

Batay sa report ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Abu Dhabi, kabuuang 10 Pinoy, kabilang na ang 2 bata, ang nadamay sa gas explosion sa loob ng isang restaurant sa Airport Road noong Agosto 31.

Agad na nasawi ang Pinoy na si Gasis, isang 39-anyos na electrical draughtsman mula Surigao del Sur, habang si Bertoces, na 26-anyos lamang, ay empleyado naman ng KFC sa Abu Dhabi at tubong Negros Oriental.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News