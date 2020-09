List of successful 2010 Bar examinees: CORPUS to LIGUTAN

Back to article Supreme Court: 982 pass 2010 Bar exams

List of successful 2010 Bar examinees

251. CORPUS, Ponciano Dexter Hector S .

252. CORTEZ, Deneesse Lou T .

253. CORTEZ, II, Jose Charito I .

254. COSALAN, Katarina Gabrielle V .

255. CRUZ, Eric C .

256. CRUZ, Jonas C .

257. CRUZ, Nicolette Ann P .

258. CRUZ, Ria Carmela R .

259. CRUZ, Trisha Andrea G .

260. CRUZ, Vincent Patrick R .

261. CUADRA-ROBINTA, Madyll S .

262. CUANAN, JR., Edgard B .

263. CUARTERO, Mary Anne C .

264. CUERPO, Von Bryan C .

265. CUIZON, Jasmine L .

266. CURADA, Alvin B .

267. CUTARAN-CONTACTO, Yvette F .

268. DADULA, Joel B .

269. DALAGAN, Maria Romina M .

270. DALAUIDAO, Jan Michael U .

271. DALIVA, JR., Anacleto I .

272. DARVIN, Daniel Nicholas C .

273. DATO-ABUEL, Juanita Lilet A .

274. DAVID, Melba A .

275. DAVIS, Herbert C .

276. DE ALBAN, Ma. Caren Gail M .

277. DE CASTRO-BAQUIRAN, Cristine A .

278. DE CHAVEZ, Maricel L .

279. DE GUZMAN, Adrian T .

280. DE GUZMAN, Angela T .

281. DE GUZMAN, Ria Flor C .

282. DE LA CRUZ, Paul Vincent G .

283. DE LA CRUZ-JAVIER, Sheba V .

284. DE LEON, Carlos Rafael G .

285. DE LEON, Ian Jerny E .

286. DE VERA, Reagan S .

287. DEAÑO, Carmelita D .

288. DEIPARINE, Sydrick Jose Andrei G .

289. DEL BARRIO-ALCANSE, Franchesca L .

290. DEL CAMPO, Charisse Kay J .

291. DEL ROSARIO, Jerome F .

292. DEL ROSARIO, Powell A .

293. DEL ROSARIO, Richard M .

294. DEL VALLE, Irish Kay J .

295. DELA CRUZ, Ramon Alfredo E .

296. DELA CRUZ, JR., Cresencio D .

297. DELA PEÑA, Plen John Mark M .

298. DELOSO, Izelle Iamly P .

299. DENSING, Teresita A .

300. DIAZ, Robelita B .

301. DIGAUM, Ma. Zusabel R .

302. DIMAANO, Mae Belle D .

303. DIMAANO, Manuel M .

304. DIMARUCUT, Bernadette C .

305. DIONISIO, Emmylou M .

306. DIONISIO, Lorenze Angelo G .

307. DIZON-VICTORIO, Cristy B .

308. DOCENA, Melinda L .

309. DOCTOR, Brenn A .

310. DOLENDO, Arvin C .

311. DOLON, Nadine B .

312. DOMASIAN, Evan E .

313. DOMINGO, Jennifer V .

314. DONALVO, Percy Valsan Jun P .

315. DONATO, James Daniel S .

316. DUGASAN, Ann Kilsa M .

317. DULHAO, Mary Joan M .

318. DULLA, Maria Estrella G .

319. DULLANO, Phoebe Lou B .

320. DUMALE, Eraño A .

321. DUMDUM, Genevieve T .

322. DUMLAO, Nadine U .

323. DUÑGO, Carl Derick C .

324. DUÑOS, Lory Jean G .

325. EDQUILAG, Michael R .

326. EGAY, Aimee Faith L .

327. ELEAZAR, Norguel Yazer M .

328. ELMACO, Lloyd Jeson L .

329. EMATA, Sheila Marie P .

330. EMRALINO, Maria Virginia P .

331. ENCONADO, Aman Y .

332. ENDICO, Marricar C .

333. ENDRENAL, Anthony L .

334. ENDRINO-FRANCISCO, Florida L .

335. ENRIQUEZ, Kristie Auriel T .

336. EPONDULAN, Yvonne A .

337. ESCALANTE, Daisy L .

338. ESMAN, Persel G .

339. ESPEDIDO, Spence V .

340. ESPINA, Julius A .

341. ESPONILLA, Ryan P .

342. ESTANISLAO, JR., Rizalino C .

343. ESTRADA, Lea S .

344. ESTRELLA, Anatoly N .

345. EVANGELISTA, Edmon B .

346. EVARDONE, Pearl Fatima L .

347. FABELLON, Katherina S .

348. FABIAN, Jocelyn T .

349. FABROS, Ari Vergil P .

350. FACULANAN, Jefferson T .

351. FACUN, Ramon D .

352. FELICIANO, Joseph Dexter M .

353. FERMO, Augusto P .

354. FERNANDEZ, Jamara Leigh C .

355. FERNANDEZ, John Dennis C .

356. FERNANDEZ, Joseph Christopher Y .

357. FERNANDEZ, March Jefferson M .

358. FERNIZ, Betsie A .

359. FEROLIN, Perr R .

360. FERRER, Kristine R .

361. FERRER, Sherwin C .

362. FLORES, Lyra Miragrace C .

363. FLORES, Reynaldo L .

364. FORTES, Gladys A .

365. FRANCISCO-LAO, Katrina Marie C .

366. FUYONAN, Milanie M .

367. GAANAN, JR., Eduardo Cezar D .

368. GABRIEL, Golda May D .

369. GAERLAN, Rosette S .

370. GALAN, Rene Rose DS.

371. GALIDO, Jeffrey P .

372. GALLEGA, Francis Avelyn B .

373. GALLEGO, Rhonalyn C .

374. GALLENERO, Sharmen D .

375. GAN, William Benson S .

376. GANDILLO, Alpha Faith A .

377. GARCIA, Aristeo Franklin M .

378. GARCIA, Enrico C .

379. GARCIA, Radney R .

380. GARCIA, Richard V .

381. GASPAR, Jervis A .

382. GATDULA, Isser Josef V .

383. GATMAITAN, Camille Bianca M .

384. GEMELO, Therese Xyza D .

385. GEMENTIZA, JR., Diosdado N .

386. GENDRANO, Jose Federico M .

387. GENERAL, Reuben Carlo O .

388. GENEROSO, Analie L .

389. GENIO, Jill Julie V .

390. GERALDEZ, Gia Angeli R .

391. GIALOGO, Edward G .

392. GO, Aldwill T .

393. GO, Eunice C .

394. GO, Gracyl Criste D .

395. GO, Lauren Niña A .

396. GO, Mary Jane L .

397. GO, Natasha M .

398. GOLOSINO, June Marianne E .

399. GOMEZ, Diana G .

400. GONZAGA, Rey Daniel N .

401. GONZALES, Geepee A .

402. GONZALES, Genevieve N .

403. GONZALES, Jose Paulo G .

404. GONZALES, Marvey Jay A .

405. GONZALES, Tristram E .

406. GONZALES-AGUINALDO, Melissa R .

407. GONZALES-DARADAL, Abigail M .

408. GORRA, Jypsie Rose M .

409. GRANDE, Joanalyn A .

410. GUADES, Jose Crisostomo Y .

411. GUARIN, Rudolph Val F .

412. GUEVARRA, Loralee Suzette A .

413. GULTIANO, Eudisan P .

414. GUMABUN, Leonardo Nick D .

415. GUTIERREZ, Margarita N .

416. GUTOC, Abraham A .

417. HALLARES, John Fred C .

418. HAUTEA, Kathryn Joy Q .

419. HAW, Charmaine Rose K .

420. HERNANDEZ, Ana Lynn O .

421. HERNANDEZ, Dave John T .

422. HERNANDEZ, Jeffrey C .

423. HERNANDEZ, Maria Rowena P .

424. HERRIN, Mark Andrew C .

425. HO, Aaron Jarveen O .

426. HO, Charlie L .

427. HOSAKA, Jenicka Elizabeth E .

428. HUMANGIT, Maria Carmen Hazel N .

429. IBARRA, Marvin B .

430. IFURUNG, Nina Diorella K .

431. IFURUNG, Viralysa E .

432. ILAGAN, Rowell D .

433. ILEDAN, Jerald I .

434. ILO, Cecille Marie D .

435. ILUSTRISIMO, Vanessa L .

436. INFANTE, Maria Katrina L .

437. INTERINO, Honey Lyn B .

438. ISON, Jayson Jay P .

439. ITCHON, Reyna Fe C .

440. JABINES, III, Arturo B .

441. JACINTO, Gino Carmine S .

442. JACOME, John R .

443. JADULCO, Francis A .

444. JALIT, Ruby Ann S .

445. JARAMILLA, Dennis L .

446. JAVELOZA, Eric B .

447. JAVIER, Filemon Ray L .

448. JAVIER, Geraldine F .

449. JAVIER, III, Francisco P .

450. JIMENEZ, Ma. Cecilia B .

451. JIMENEZ, Minerva A .

452. JIMENEZ-SERRANO, Ethylene Grace A .

453. JO, Arvin A .

454. JOAQUIN, Dyanne O .

455. JOBOCO, Christian Alexander A .

456. JOCOM, Allister Michael C .

457. JOSE, Frederick August I .

458. JOSE, Raphael Augusto I .

459. JUMAMIL, Gerard Joseph M .

460. JUPLO, Ember Jann M .

461. KASILAG, Andrei Josef Y .

462. KOTAKE, Hiroshi R .

463. LA CHICA, Justin Vincent J .

464. LABAGUIS, Alden Patrick C .

465. LABANDRIA, Julius D .

466. LABOR, Sheeherazadee A .

467. LABUGUEN, Eric O .

468. LABUGUEN, Rhyss William G .

469. LACAMBACAL, Maria Icel L .

470. LACANDAZO, Jamahlin D .

471. LADERA, Jairo M .

472. LAGAN, Ana Pia Amor M .

473. LAIDAN, Karym B .

474. LANDAYAN, Paula Danica B .

475. LANDICHO, Alvin B .

476. LAPE, Janice S .

477. LARAÑO, Melbian Jerome E .

478. LASMARIAS, Peter Elfred A .

479. LASTIMOSO, Fritz A .

480. LAURENTE, Ann Camille A .

481. LAUZON, Mario Ryan E .

482. LAVISTA, Honoriza Krystle M .

483. LAYGO, JR., Hospicio I .

484. LAYUS, Cecilia Maeve T .

485. LAZARO, Jose Miguel N .

486. LAZARO, Vladi Miguel S .

487. LEDESMA, Mariness L .

488. LEE, Bryan Vince M .

489. LEE, Gene Nicholas A .

490. LEGASPI, Warren-derick T .

491. LEJANO, Charles Albert R .

492. LEQUIN, Lloyd M .

493. LIBANG, Gabriela Andrea R .

494. LIBATIQUE, III, Reynaldo C .

495. LIBUNAO, Dennis G .

496. LIDUA, Randall F .

497. LIGUTAN, Leo J .

Back to article Supreme Court: 982 pass 2010 Bar exams