18-wheeler truck tumagilid matapos lumusot sa hukay sa Sta. Ana, Maynila

MAYNILA - Isinara sa mga motorista ang westbound lane ng Lambingan Bridge sa Sta. Ana, Maynila matapos tumagilid ang isang 18-wheeler truck sa nasabing tulay Miyerkoles ng gabi.



Lumusot ang likurang bahagi ng trak sa hukay bago makaakyat sa tulay kung saan may kasalukuyang konstruksyon ang Manila Water.

Ayon sa driver ng trak na si Reggie Torres, walang harang ang hukay kaya dirediretso lang siya sa pagmamaneho.

Dahil kargado ng semento ang trak, bumigay ang steel plate na pinantakip sa hukay at nahulog ang trak tsaka tumagilid nang mawalan ng balanse.

