Wika at kulturang Pilipino tampok sa webinar para sa mga Pinoy sa Turkey

ANKARA - Bilang pagdiriwang ng Buwan ng Wika, nagsagawa kamakailan ang Sentro Rizal sa Philippine Embassy sa Ankara at Philippine Consulate sa Istanbul kasama ng Pambansang Komisyon sa Kultura at Sining ng webinar na may pamagat na "Kilalanin ang Wikang Filipino sa Dalawampu't Walong (28) Salita.” 60 ang dumalo sa webinar, kabilang ang mga kawani ng Embassy at Consulate General.

May 15 Pinoy naman sa Ankara ang sinadya pa ang Embassy para sa webinar na ni-livestream sa isang social media site.

Ankara PE

Ayon kay Chargé d’Affaires a.i Juan E. Dayang Jr.,mahalagang alamin ng ating mga kabababayan ang sariling Wikang Pambansa.

Hinimok din niya ang bawat Pilipino na patuloy na yakapin ang mga pamanang kulturang Pilipino, lalong-lalo na para sa mga ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Pilipino sa Türkiye.

"Mahalagang hikayatin ang bawat Pilipino na yakapin, mahalin at ipagmalaki ang Wikang Filipino,"sabi niya.

Sabi naman ni Consul General Shirlene Mananquil, layunin ng webinar na ihayag ang kahalagahan ng mga wika mula sa iba’t ibang sulok ng ating bansa.

“Ang wikang Filipino ay bahagi na ng identidad o pagkakakilanlan ng ating bansa at ito ay sumasagisag sa pagkakaisa ng mga Pilipino,” dagdag pa niya. Naging resource speaker ng webinar si Roy Rene Cagalingan, miyembro at dating Vice-President ng Linangan, Imahen, Retorika at Anyo (LIRA), isang grupo ng mga makata sa Pilipinas na itinatag ng Pambansang Alagad ng Sining na si Virgilio Almario.

Ayon kay Cagalingan, lubos na makikilala ang Pilipinas, ang wika at ang kulturang Filipino gamit ang 28 salita na nagsisimula sa 28 titik ng alpabetong Filipino.

Ankara PE

Tinalakay din niya ang mga pangunahing patnubay sa pagsulat ng tula. Ang mga kalahok sa webinar workshop ay nagkaroon ng pagkakataon na magsulat ng isang tula o tanaga na may apat na taludtod (verse) at may pitong pantig (syllable), ang bawat taludtod ay dapat may sagisag ng kulturang Pilipino.

Matapos nito, binisa ng mga kalahok ang kanilang mga tula na naglalarawan ng kanilang pagmamahal sa bayan.

Ang mga tula ng mga kalahok ay itinampok sa Facebook page ng Embassy at Consulate General. Sa pagtatapos ng programa, nagpresinta ang Philippine Embassy sa Ankara at Philippine Consulate Istanbul ng isang plake para kay G. Cagalingan sa kanyang pagbabahagi ng kaalaman.

