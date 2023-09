PH Arts Research Initiative, itatatag ng Angewandte at PH Embassy sa Vienna

VIENNA - Pumirma sa isang donation agreement noong August 24, 2023 ang Philippine Embassy sa Austria at ang University of Applied Arts Vienna (Angewandte) sa pagtatatag sa unang pagkakataon ng Philippine Research Initiative, sa ilalim ng Artistic Strategies Department ng nasabing pamantasan.

Ang Angewandte ay itinuturing na pangunahing sentro ng artistic at scientific research sa Austria. Magdo-donate ng 3 milyong piso o humigit kumulang na fifty thousand Euros ang Philippine Embassy sa University of Applied Arts Vienna para sa mga pag-aaral na naka sentro sa kulturang Pilipino at kasaysayan.

Sa nasabing hakbang, magkakaroon ng theoretical at praktikal na pagpapakilala sa Philippine contemporary art and curation.

Ang donation agreement ay naging posible sa pagsiiskap ni Senator Loren Legarda, na may matibay na adbokasiya tungkol sa academic programs at proyekto ng mga pamantasan sa buong mundo na nagtuturo ng kulturang Pilipino at kasaysayan.

Sa kanyang talumpati sa signing ceremony, inihayag ni Legarda ang kanyang kagalakan sa proyekto at ang magandang ibubunga nito para sa Pilipinas.

“Showcasing the rich artistic heritage of the Philippines within a distinguished academic art institution that is located in a city celebrated for its dedication to artistic and cultural endeavors is a milestone for cultural diplomacy,” sabi ni Legarda.

"International relations are indispensable elements of living universities. Cross-national interaction enriches the thinking of the people involved from different realities of life and promotes the complexity of the content of artistic and scientific work," saad naman ni Angewandte Rector Gerald Bast, sa kanyang paliwanag tungkol sa background ng bagong kooperasyon.

Ang Vienna-based research initiative ay una at kakaiba sa mga nagdaang Philippine Studies Programs sa buong mundo dahil nakatuon ito sa applied arts, at mga pagtuturo ng teorya at praktikal na aralin.

Sesentro rin sa pagtalakay ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas ang artistic methods sa relasyon nito sa social dynamics at pandaigdigang mga usapin at pagsubok.

Ayon kay Philippine Ambassador to Austria Evangelina Lourdes A. Bernas: “This initiative not only enhances European understanding on the arts and culture of the Philippines, but also kindles genuine interest in our diverse heritage and history, particularly on our strong creative arts tradition. I am optimistic that this program will foster cross-cultural appreciation and meaningful exchange.”

Alinsunod sa kasundian, magkakaroon ng mga gawain sa ilalim ng research initiative program tulad ng public talk series, workshops, at screenings.

Bukas ang mga gawain at paksang ito sa mga undergraduate at postgraduate students ng Angewandte maging sa general public na interesadong malaman ang tungkol sa sining at kasaysayan ng Pilipinas.

