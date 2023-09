Paghahain ng COC sa Quezon City at Maynila, dinagsa

Pila ng mga maghahain ng certificate of candidacy sa Quezon City. Champ de Lunas, ABS-CBN News.

MANILA -- Gabi pa lang ng Biyernes ay pumila na ang ilang maghahain ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Maynila, sapagkat ayaw nilang maabutan ng cutoff ng Commission on Elections (Comelec).

Ito ay matapos ma-suspende ang filing ng COC nitong Huwebes at Biyernes dahil sa masamanang panahon.

"Sa totoo lang po sir, sa sobrang daming tumatakbo dito isa talaga sa mga hangarin talaga namin makapagparehistro agad talaga kami rito," ayon kay Jomie Pring, isang aspiring candidate na pumila ng alas-otso ng gabi sa isang mall sa Padre Faura sa Maynila.

"Ang ginagawa namin ng team ko ngayon is hati-hati kami ng oras, sino yung magbabantay ng hapon, sino magbabantay ng gabi. Ganun po ang ginawa namin," dagdag ni Pring.

Nagdala na ng tolda si Pring bilang proteksyon sa ulan at dahil sa tagal ng pila sa isang malapit na fastfood chain na lang sila nakikigamit ng palikuran.

Sa Otis, Maynila, pinakauna sa pila alas dyes pa lang kagabi ang isa pang aspiring candidate na si Joana Encarnacion. "Noong last time na-suspend di ba? Kasi nga may bagyo so pinauwi na lang lahat yung iba kahit nandito na," wika nito.

Dagdag ni Encarnacion, ginawa niya ito dahil kung umaga na siya darating ay sa dulo ng pila na siya aabutin kung saan napakahaba at magsisiksikan na.

Bukod sa requirement at forms na kailangan para makapaghain ng COC, nagdala rin si Encarnacion ng mga makakain at inumin para sa magdamagang pila. "Ready po kami kasi ang layo ng convenience store kaya may baon kami," ani Encarnacion.

Ibinahagi naman ng isa pang maghahain ng COC na si Michael Brusola, ang naging karanasan ng maabutan ng cut-off nitong Miyerkoles.

"Na-cut off kami dito pumila kami ng alas sais inabot kami ng alas dose pagdating ng alas dose cut-off," sabi ni Brusola.

Sa N.S. Amoranto sa Quezon City, bago pumasok sa registration proper ng COMELEC, sinisiguro at pinapaalalahanan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang mga nais kumandidato na dapat may documentary stamp at notarized ang kanilang mga dokumento.

Tinatawag bawat distrito ang mga maghahain at sinisiguro nila na walang singitan na mangyayari.

Pinuri ng mga maghahain ng COC na sina Rogelio Maniquis at Beng Balonzo ang maayos na sistema ng pagpapila.

"So far, okay naman, smooth naman ang flow. Maganda naman ang pagkaka-arrange nila yung mga taga DPOS naman eh magagalang maayos," sabi ni Maniquis.

"Maganda siya, convenient siya, relaxed ka hindi katulad dati na masikip tapos magulo ngayon convenient ito, maayos," ayon kay Balonzo.

Huling ginanap ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections noong May 14, 2018 at dahil sa ilang pagkaantala gaya ng pandemya, gaganapin ang BSKE ngayong Oktubre 30 kung saan ihahalal ang mga bagong punong barangay, barangay kagawad, SK chairperson at SK kagawad.



