5 anyos patay matapos bugbugin, hampasin ng bote ng amain

Hustisya ang hiling ng ina ng isang 5-taong gulang na batang lalaki na nasawi dahil sa ginawa umanong pambubugbog ng kanyang 33-anyos na amain o stepfather sa San Pedro, Laguna.

Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas sa ospital sa San Pedro ang biktima matapos na ito ay isugod doon ng mismong suspek.

Ayon sa nanay ng biktima, nalaman na lamang niyang nasa ospital na ang anak nang umuwi siya ng kanilang bahay noong Martes ng hapon.

Subalit kinabukasan, binawian ng buhay ang bata.

Lumalabas sa death certificate na namuong dugo sa ulo ang sanhi ng pagkamatay nito.

Ayon sa ina ng bata, nagtataka siya dahil malakas ang kanyang anak noong umalis siya ng umaga at iwanan sa suspek ang bata bagamat inamin nito na may dinaramdam itong pinsala sa leeg dahil sa pagkahulog sa hagdan.

Sinabi din ng nanay na nag-away umano sila ng suspek noong gabi bago siya umalis kinabukasan.

Sa burol ng bata, sinabi ng 2 nakatatandang kapatid ng biktima na binubog ng suspek ang kanilang kapatid pagkaalis ng kanilang ina.

Ayon sa mga bata, sa galit ng suspek, binuhat pa nito ang kanilang kapatid at pinalo ng bote ng softdrinks sa ulo.

Nang mawalan ng malay, ang suspek din ang nagdala dito sa ospital.

Ayon pa sa mga bata, maging sila ay nakakaranas din ng pangbubugbog ng kanilang ama-amahan sa tuwing wala ang kanilang nanay.

Dumulog na sa himpilan ng pulisya ang nanay at ipinagharap ng sakdal ang suspek na umalis na sa kanilang tahanan at hindi pa nagpapakita.

Ayon naman sa San Pedro PNP sasampahan nila ng kasong homicide at physical injuries ang suspek at hihintayin ang warrant of arrest para maaresto ito.

Ayon sa nanay, hindi agad sila nakalapit sa pulisya dahil hinintay pa nila ang result ng autopsy na magpapatunay na nasawi ang bata dahil sa kagagawan ng suspek.

-- Ulat ni Ronilo Dagos