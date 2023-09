14 crew nasagip sa sumadsad na cargo vessel sa Occ. Mindoro

Courtesy of PCG Occidental Mindoro

Nasagip ng mga residente ng Sitio Kalanginan sa Baranggay Harrison sa bayan ng Paluan, Occidental Mindoro ang 14 na crew mula sa sumadsad na cargo vessel na MV Joegie 5.

Ayon kay Capt. Eddyson Abanilla, Station Commander ng Philippine Coast Guard-Occidental Mindoro, alas-2:00 ng madaling araw nitong Biyernes, nang sumadsad ang nasabing cargo vessel sa may bahagi ng Calaviti Point sa bayan ng Paluan.

Pagmamay-ari ng Preeminent Shipping and Management Corporation ang cargo vessel na may lulan 28,020 sako ng semento na mula sa Bauan, Batangas at patungo sana sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro.

Sinabi umano ng kapitan ng barko na si Arnie Alberto, hinampas sila ng malalaking alon kaya napadpad sila sa mababaw na bahagi ng dagat.

Bandang alas-kwatro ng hapon ay natanggal na ang kanilang pagkakasadsad dahil sa high tide pero napansin umano ng kapitan na tuloy-tuloy ang pagpasok ng tubig sa may cargo area .

Dahil dito nagdesisyon ang kapitan na isadsad na lamang ng tuluyan ang cargo vessel para hindi lumubog.

Bandang alas-8:00 ng umaga, nasagip ng mga residente ang mga crew ng cargo vessel kung saan ay kinupkop sila sa bahay ng residenteng si Lee Padrilan.

Ayon kay Capt. Abanilla, iniutos na niya na tanggalin na kaagad ang 15,148 na litro ng diesel sa fuel tank ng cargo vessel para maiwasan na magkaroon ng oil spill.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News