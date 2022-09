State of calamity idineklara sa Iloilo City dahil sa cholera, gastroenteritis

MANILA -- Pormal nang idineklara ng Iloilo City Council ang state of calamity sa buong lungsod ng Iloilo ngayong Biyernes, Setyembre 2, dahil sa naitalang maraming kaso ng acute gastroenteritis at cholera.

Unanimously approved ng boung miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang pagdeklara ng state of calamity matapos maitala ang pitong namatay dahil sa acute gastroenteritis habang may kabuuang 228 na kaso nito sa lungsod.

Walo naman ang naitalang kaso ng cholera.

Walong water refilling station ang ipinasara ng Business Permit and Licensing Office (BPLO), City Health Office at Iloilo City Police Office dahil sa kakulangan ng business permit at mga nakitang paglabag sa batas.

Nitong Huwebes, sa isinagawang water sampling ng City Health Office sa mga water source sa lungsod, anim na barangay ang lumabas na positibo sa E. coli ang pinagmumulan ng tubig.

Ito ang mga barangay ng Rizal Pala-Pala ll, Maria Clara, Esperanza, Rizal Ibarra, Tanza Timaw ll, at Taal.

Sa anim na barangay na nagpositibo sa E. coli ang kanilang pinagkukunan ng tubig ay 22 dito ang nanggaling sa mga balon at bomba ng tubig, habang 17 naman ang nanggaling sa mga refilling station, water vending machines at bathhouse sa lungsod.

Nanawagan naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga residente sa lungsod na mag-ingat sa mga iniinum na tubig at mga kinakain na pagkain para maiwasan ang gastroenteritis at cholera. - ulat ni Rolen Escaniel