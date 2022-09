Nagkainitan sa isang press conference ang lider ng isang consumer group at opisyal ng electric cooperative sa Bacolod City Huwebes.

Galit na kinumpronta ni Wennie Sancho ng Power Watch Negros si Eugenio Velasco Jr. na miyembro ng Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative (CENECO).

Inakusahan ni Sancho si Velasco sa pagiging “out of order” dahil sa pagtalakay nito sa reklamo ng grupo laban sa CENECO na na-dismiss na ng National Electrification Administration.

“Ang imo na ya ginahimu out of order. Ngaa? Tapos na to ang kaso ya kay nadesidihan na to. Ngaa ginasulit mo pa? Ang nagpanagtag sang sulat sa presidente indi ako. I want to make it clear. Ngaa masiling ka nga nagsulat ko sa presidente,” pagkumpronta ni Sancho kay Velasco.

(Yang ginagawa mo ay out of order. Bakit? Tapos na yung kaso dahil nadesisyunan na. Bakit inuungkat mo pa? Hindi ako ang nagpadala ng sulat sa presidente. I want to make it clear. Bakit mo siansabing ako ang sumulat sa presidente?)

Gusto pang magsalita ni Sancho sa mikropono subalit hindi ito ibinigay sa kanya ng moderator dahil tapos na raw ang oras na ibinigay sa kinatawan ng consumers group.

Nanindigan naman si Velasco na walang mali sa kanyang ginawa dahil isinalaysay nya lang ang umano’y pagfo-forum shopping ng grupo ni Sancho.

“Paano siya maghambal nga out of order. Una, gin-relate ko lang ang ila ginhimu sa amon sa board. Nag-file sila kaso tapos na-dismiss. Pero before na dismiss, gin pa congressional inquiry mi nila. Tapos after that nag gwa ang resolution sang NEA nga gin-dismiss ilang gin-file sa amon,” pero sabi ni Velasco hindi pa rito nagtapos dahil ang PWN ay nagpadala naman ng position paper sa Sangguniang Panlungsod ng Bacolod City.

(Paano niya masabing out of order? Una, ni-relate ko lang ang kanilang ginawa sa board. Nag-file ng kaso tapos na-dismiss. Pero before na-dismiss, pina-congressional inquiry kami nila. Tapos after that, lumabas ang resolution ng NEA na dismissed ang kanilang isinampa sa amin.)

At kahit hindi pa raw tapos ang hearing sa city council, ang PWN ay nagpadala ng sulat kay President Ferdinand Marcos Jr., Sen. Raffy Tulfo at sa Department of Energy.

Nagpatawag ng presscon ang CENECO para talakayin ang mga isyu tungkol sa palagiang brownout, power rate hike, at ipinaliwanag din kung bakit walang sumasagot sa hotline tuwing may power interruption.

Para maiwasan ang lalong pag-init ng kumprontasyon, madaliang tinapos na lang ang press conference. – Ulat ni Angelo Angolo