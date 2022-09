Watch more News on iWantTFC

Dapat unahin ng adminstrasyong Marcos ang pagbayad ng mga nakabinbin na allowance ng ilang health workers.

Iyan ang iginiit ng grupo ng health workers kasabay ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos na taasan ang bilang ng mga nurse na puwedeng mag-abroad.

Mas umaasa ngayon ang Alliance of Health Workers na uutusan ni Marcos ang Department of Health at Department of Budget and Management na ilabas ang budget at ipamigay na ito.

"Sa kabuuan siguro almost mga 60 percent ng mga health workers ang hindi nakakatanggap. Kaya malungkot at demoralized ang ating mga health workers," ani AHW National President Robert Mendoza.

Hinimok naman ng Private Hospital Workers Alliance of the Philippines ang gobyerno na imbestigahan ang sistema ng pamimigay ng benepisyo sa kanilang hanap na nagsimula pa umano noong Bayanihan 1 Act.

"Ngayon po nagbigay po sila ng pang-January lang pong allowance.

So nag-lapse na po ang batas, nag-expire na po. Yun na nga po ang pinagtataka namin, meron pong discrimination kaya nga po doon sa aming mga kahilingan, i-liquidate, imbestigahan ang sistema ng pamimigay ng ayuda sa lahat ng healthcare workers," ani PHWAP spokesperson Jao Clumia.

Unang nabanggit ni Marcos na hindi sapat ang mga nakukuhang benepisyo ng mga health worker, at nangakong magiging bukas ang kaniyang opisina para makipagdayalogo at tugunan ang mga matagal nang isyu ng mga nurse sa bansa.

Nirerepaso na ng Department of Migrant Workers (DMW) ang kautusan sa deployment cap ng mga Pilipinong nurse sa ibang bansa, kasunod ng pahayag ni Marcos.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ng DMW na handa silang tulungan ang mga nurse na iproseso ang kanilang requirements, gayundin ang manning agencies sa pag-a-accredit at paghahanap ng employers sa ibang bansa.

Nasa 7,000 ang itinakdang deployment cap pero hindi pa napupuno dahil bumubuti na ang sitwasyon sa ibang bansa mula sa banta ng COVID-19.

"Its an aspiration na kung pwede wag na natin ideploy ang ating workers pero at the same time we have to take a look at it na we should not put restraints on our workers seeking a livelihood that will provide them income that will make the lives of their families better now," ani DMW spokesman Tony Nebrida.