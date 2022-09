MAYNILA -- Naglabas ng paglilinaw ang Department of Education (DepEd) kaugnay ng kanilang Department Order No. 37 patungkol sa panuntunan sa pagsususpinde ng klase sa tuwing may bagyo.

Sa public advisory ng kagawaran, nilinaw nito na hindi pa epektibo ang naturang kautusan dahil hindi pa ito naisusumite sa Office of the National Administrative Registrar (ONAR) ng University of the Philippines Law Center at nangangailangan pa itong mapirmahan.

Ayon sa DepEd, inilabas lang ang nasabing DO bilang advance copy sa website ng kagawaran na mayroon lamang electronic signature.

Paliwanag ng DepEd, natalakay na ang nasabing Department Order sa huling cabinet meeting.

Para maiwasan ang kalituhan sa field operations, aalisin na muna ng DepEd ang naturang DO sa kanilang website at muling ilalathala na lang kapag nakumpleto na ang lahat ng requirements sa ONAR.

Sa ilalim ng DO, automatic na kanselado ang klase sa mga pampublikong paaralan kung ang LGU ay nasa signal no. 1 pataas.