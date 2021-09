Pagbabakuna sa health center sa Maynila. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Papayagan na ulit ang walk-in sa mga health center na vaccination site sa lungsod na ito.

Nasa 45 vaccination sites ang bukas para sa mga nais magpabakuna kontra COVID-19.

Pero kahit pwede na ang walk-in, hindi mahaba ang pila sa health centers hindi tulad noon na dinadagsa at pinipilahan na ng madaling araw ang vaccination sites dahil kalat na ang bakunahan.

Pabor naman sa bagong sistema ang mga maagang pumunta sa health centers.

"Sa barangay, mga taong pupunta doon mga taga-doon at malapit lang sa inyo. Siyempre yung siksikan, hindi natin alam kung katabi natin may COVID. Iwas na mahawaan," ayon sa isang nagpabakuna na si Gemma Yustacio.

Nauna nang nabanggit ni Manila City Health Officer Dr. Arnold Pangan na bumaba ang bilang ng mga nagpabakuna sa malalaking vaccine sites kaya inilapit na nila sa barangay ang mga bakuna para mahikayat ang mga residente.

"Nakita rin natin sa ating mga school sites hindi na rin ganon karami ang ginawa natin para lang talaga masuyod natin makuha natin lahat yung naititra nag health centers tayo. If hindi pa rin natin ma-achieve yung target natin we have again to plan strategize again until masuyod at maubos ko yan," ani Pangan.

Matumal o iilan lang ang mga nagpbakuna sa ngayon kaya panawagan ng Manila Health Department na samantalahin na ang inaalok na COVID-19 vaccination.

"Inilapit na po natin binuksan po natin ang ating 45 health centers ang gagawin lamang po ninyo ay pumunta doon buksan yan 8 to 4 Monday to Friday samantalahin yung pagkotaon na magpabakuna," ani Pangan.

Magmula alas-8 ng gabi noong Agosto 31 ay umaabot sa 1,990, 614 na ang bakunang na-administer sa Maynila.

Sa bilang, 1,251,698 ang bilang ng mga nabakunahan, pero 767,723 ang bilang ng mga fully vaccinated.

-- May mga ulat nina Raya Capulong at Lyza Aquino, ABS-CBN News

