San Juan City, mamimigay ng 45,000 food packs sa mga residente

MAYNILA - Nakatakdang ipamahagi Huwebes ng umaga ang panibagong batch ng mga ayudang pagkain para sa mga residente ng San Juan City, ngayong nasa ika-limang linggo na nang mas mahigpit na community quarantine sa Metro Manila.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nasa 45,000 food packs ang nakatakdang ipamigay sa mga kwalipikadong residente dakong alas-9 ng umaga.

Ang bawat ayuda ay may lamang bigas, canned goods, gatas, face masks, face shields at iba pa na donasyon ng ilang mga pribadong indibidwal at organisasyon.

Pangungunahan ng alkalde ang pamimigay ng mga ayuda sa Barangay Corazon De Jesus, Barangay Pasadena at Barangay Ermitano, habang mga barangay officers na ang nakatakdang manguna sa distribusyon sa iba pang mga barangay sa lungsod.

Paalala ng awtoridad sa mga taga-San Juan, abangan ang anunsyo ng mga barangay officers hinggil sa schedule ng pamimigay ng food packs sa inyong lugar.

May ticket o claim stub na rin na pinamigay para sa mga makakatanggap ng ayuda. Maglabas ng isang upuan sa labas ng inyong mga bahay para maiwasan ang physical contact sa distribusyon ng ayuda.

Samantala, bukod pa sa ayudang pagkain, naipamigay na rin ng lokal na pamahalaan ang nasa P101 milyong ayudang pinansyal sa mga residente.