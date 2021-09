Watch more on iWantTFC

Bahagyang bumaba ang reproduction number, o bilang ng nahahawa ng bawat positibo sa COVID-19, sa National Capital Region, ayon sa OCTA Research Group.

Kasama ang NCR sa 3 grupo ng mga lugar na nakitaan ng pinakamabilis na pagtaas ng kaso.

Sa report ng grupo, bumaba sa 1.39 ang reproduction number ng rehiyon. Bumabagal ang pagkalat ng virus kapag bumababa ang numero na ito.

Base rin anila sa kasalukuyang trend, posibleng mas bumaba pa sa 1 ang reproduction number sa ikatlong linggo ng Setyembre.

Bago pa man ito mangyari, asahan na patuloy ang pagtaas ng mga naitatalang bagong bilang ng mga nagkakasakit.

Ayon sa Department of Health (DOH), ang pagbagal ng pagtaas ng kaso ay maaaring may kinalaman sa mas maraming bilang ng mga nababakunahan.

Pero hindi lang doon nakasalalay ang pagbagal ng hawahan.

"We were also able to push down numbers because of our improvements, call to improve our masking, shielding and physical distancing," ani DOH epidemiology bureau director Alethea de Guzman.

"Isang malaking contribution talaga 'yong pagpapaigsi ng panahon na ang isang close contact ay na-detect at ating na-isolate at quarantine," dagdag niya.

Bago pa man tuluyang bumaba ang bilang ng mga kaso ngayon, hindi puwedeng hindi muna ito tumaas, ani De Guzman.

"'Pag pinaganda ang active case finding, tataas po talaga ang kaso pero dapat ito ay masusundan ng pagbaba na po makaraan ng 2 o 3 linggo," ani De Guzman.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 16,621 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 2,020,484, kung saan 146,510 ang active cases o may sakit pa rin.