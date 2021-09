Paghahanap ng gamot sa COVID-19 na Tocilizumab pahirapan

MAYNILA - Nag-post na sa kaniyang Facebook account si Crizzette De Guzman para humingi ng tulong na makahanap ng Tocilizumab na gamot kontra COVID-19 para sa tiyo niyang nasa ospital dahil sa severe COVID-19.

"Nanghingi na ako ng tulong sa mga FB friends ko, naghahanap ako ng gamot para sa Tito ko kasi sabi nu'ng doctor niya kailangang kailangan nang masaksak sa kanya 'yung Tocilizumab," ani De Guzman.

"Nakabili na kami sa isang dealer, ang halaga nu'ng unang saksak sa Tito ko is P35,000, and then nag-request kasi 'yung doctor niya na kailangan ulit 'yung gamot kasi bumababa 'yung oxygen niya," dagdag niya.

Sa ngayon, hindi alam ni De Guzman kung saan ulit sila makakakuha ng suplay ng naturang gamot at malaki na rin aniya ang kanilang nagagastos.

Ang National Kidney and Transplant Institute (NKTI), hindi pa masabi kung kailan sila makakakuha ng bagong suplay ng mga ginagamit na gamot sa may malalalang kaso ng COVID-19 gaya ng Remdesivir at Tocilizumab.

Kung dati anila madali silang makakapag-stock ng mga nasabing gamot, ngayon ay mismong supplier ang nagkakaroon ng problema.

Pansamantala munang itinigil ng NKTI ang pamamahagi ng mga nasabing gamot maliban sa mga pasyente nilang may severe COVID-19 infections.

Nakikipag-usap na rin ang NKTI sa ibang mga ospital kung may matitiyempuhang gamot.

"Ngayon wala pang kasiguruhan kung kailan darating eh kung nandito ang mga pasyente na, parang tina-target namin o ilan ba ang dapat sa atin na lamang, o 'yun na lamang. Konti na lang po talaga just for the in-patient," ani NKTI Executive Director Dr. Rose Marie Rosete-Liquete.

Kulang din ang supply Cebu City kaya iniibestigahan na ng DOH - Central Visayas ang pagtaas ng presyo ng mga gamot para sa COVID-19 severe cases.

Batay sa monitoring ng emergency operations center ng siyudad, tumaas ang presyo ng Remdesivir, Tocilizumab at iba pang COVID-19 medicines mula Hulyo hanggang Agosto.

"We want these life-saving medicines to be regulated accordingly so as to prevent hoarding and give a fighting chance for COVID-19 patients of surviving the disease," ani Cebu City Emergency Operations Center head Joel Garganera.

Nagkakaubusan na rin ng Tocilizumab sa mga ospital sa Pampanga.

Ayon kay provincial health officer Dr. Zenon Ponce, maagap na lang sila ngayon sa pagbibigay ng iba pang gamot sa mga residenteng tatawag sa telemedicine.

Sapat din anila ang kanilang suplay ng Remdesivir, oxygen supply at iba pang kailangan ng COVID-19 patients.

Ang siyudad naman ng Maynila, libreng namimigay ng COVID-19 medicines pero nililimitahan ito dahil napag-aalamang ibinebenta ito ng ilan sa mga naunang humingi.

Paalala rin ng siyudad na may mga nakalaan na gamot para sa mga COVID-19 patient sa kanilang lugar.

"Ang kailangan lang po ipresenta 'yung prescription coming from their doctor including the medical abstract. Tapos po tumawag lang dito sa amin sa Manila or better yet may magpunta rito para po ibigay 'yung contact number nu'ng doctor, nu'ng pasyente na nangangailanangan ng gamot para lang sa gano'n matawagan na 'yung doctor, ma-coordinate 'pag okay na po, nagkausap na sila ng doctor namin dito sa Manila Health Department at 'yung doctor nu'ng pasyente puwede na po sila pumunta rito para kunin 'yung gamot," ani Manila City Health Officer Dr. Arnold Pangan.

Aminado ang Department of Health na isang hamon ngayon ang kakulangan ng gamot kaya humihingi sila ng tulong sa ibang bansa.

Sapat naman daw anila ang suplay ng gamot na Remdesivir.

"For Tocilizumab, we're having challenges sa ngayon. Kausap natin 'yung manufacturers and even across the globe, nagkakaroon na ng competition. At tayo ay sumulat na sa embassy natin sa Switzerland and United States para magpatulong tayo, if we can be provided that reserve allocation kahit man lang a portion of what should be given to other countries ay makahingi tayo para mabigyan din ang ating bansa," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pinag-aaralan na rin anila ng mga eksperto ang maaaring alternatibong gamot sa Tocilizumab, pero kailangan pa itong dumaan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News