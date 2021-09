Kotse nakaladlad ng tren sa Maynila

MAYNILA - Nahagip ng dumadaan na tren ng Philippine National Railways (PNR) sa Sampaloc, Maynila ang isang sasakyan bandang 7:50 Huwebes ng gabi.

Ayon kay Barangay 474 Chairman Carlo Diokno, nangyari ang aksidente sa bahagi ng Piy Margal corner Algeciras.

"Noong pumapatrol kami may narinig kami na bangga na nagmula sa riles. Malakas ang tunog, rumisponde agad kami. Pagkakita namin sasakyan. Nakaladlad iyong sasakyan, noong nagda-drive," ani Diokno.

Ang driver ng kotse ay isang senior citizen na babaeng doktor na galing sa duty sa Chinese General Hospital.

"Hindi raw niya napansin dahil madilim. Wala pong barrier, tao lang po ang nagpapa-stop. Hindi po napansin ng driver," dagdag pa ni Diokno.

Tumangging magpaintervew ang naturang doktora, pero sabi ng taga barangay, maayos naman ang kundisyon nito at hindi na umano nagpahatid sa ospital.



"Iyong doktor nakaramdam ng pananakit ng batok at shoulder, pero okay naman siya. Nakatayo naman po siya," ani Diokno.

Rumesponde rin sa aksidente ang marshal ng PNR at mga pulis.