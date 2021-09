Basurang nahahakot sa mga ospital 5 beses ang idinami

Watch more on iWantTFC

Bilang isang COVID-19 referral hospital, hindi lang mga pasyente ang dumarami sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium (Tala Hospital) sa Caloocan City kundi pati ang basura kada araw.

Mula 600 kilo kada araw, halos 5 beses ang inakyat nito, na umaabot ngayon sa higit 2,400 kilo kada araw. Karamihan dito ay mga gamit na personal protective equipment (PPE), vial at syringe.

"Dati 2 to 3 times lang sila (treatment, storage, and disposal provider) humahakot pero ngayon, every other day, nagpapasok ako ng 10-wheeler truck para hindi po mapuno 'yong waste storage," sabi ni Fritz Garret Benite, sanitation officer sa Tala Hospital.

Sa datos ng Online Hazardous Waste Management System, umabot sa higit 600,000 metric tons o higit 634 milyon kilo ng health care waste ang nakolekta mula sa mga ospital sa buong bansa mula Enero hanggang Hunyo nitong taon.

Ayon sa Philippine Hospital Association, talagang lumobo ang mga basura ngayon sa mga ospital.

Bukod kasi sa COVID-19, dumarami rin ang ibang sakit gaya ng respiratory at gastrointestinal infections, at dengue.

Responsibilidad umano ng mga ospital na i-segregate o ihiwalay ang mga basurang infectious, hazardous o COVID-19 waste sa iba pang klase ng basura, pero maaaring hindi na ito nasusunod.

"Possible kasi sa laki ng waste na nage-generate at 'yong manpower puwedeng nagkasakit rin 'yan, may possiblility ma-neglect, walang gumagawa saka puwedeng naghahalo-halo," sabi ni PHA President Dr. Jaime Almora.

Malaking hamon naman sa mga local government unit (LGU) ang pagkolekta ng mga basura mula sa mga swabbing center, isolation facility at barangay na naka-lockdown.

Sa Quezon City, halimbawa, nadaragdagan ang kanilang special concern lockdown areas, na kailangang may hiwalay na team na mangongolekta ng mga basura.

Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources, dapat i-treat ang mga nakokolektang COVID-19 waste at hazardous waste galing sa mga ospital bago ikarga sa truck at pagdating sa mga pasilidad na pagtatapunan.

May payo rin sila sa mga nasa bahay na may mga positibong kaso ng COVID-19.

"Ihiwalay lang po natin 'yong galing doon sa nag-positive dahil naka-isolate sa isang lugar o kuwarto, lahat po ng gamit niya na itinapon ay kailangan pong nakahiwalay. Lalagyan po natin ng label na 'COVID-19' 'yong basura," ani Environment Undersecretary Benny Antiporda.

Nanawagan din ang DENR sa mga LGU na tutukan ang problema sa basura at maglaan ng pondo kung kinakailangan.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News

