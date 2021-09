MAYNILA - Ipinagpatuloy na ang COVID-19 vaccination sa Maynila ngayong Huwebes matapos ito suspendehin dahil sa isang “technical problem” ng online vaccination system ng lungsod.

Ayon kay Dr. Arnold Pangan, hepe ng Manila Health Department, sinabi ng kanilang IT officers na may nang-hack umano ng online vaccination system nitong Miyerkoles.

"I had to call it off kasi ‘yung mga tao, they’ve been there for two hours. Magagalit sa atin… fortunately they were able to fix it last night, so nag-continue ‘yung bakunahan natin today,” aniya.

Isa sa mga bumalik sa bakunahan si Mikhail Adonis, na magpapa-second dose sana noong Miyerkoles, pero naudlot.

“Wala naman pong issue sa akin, dahil malapit lang naman ako nakatira dito, kaya madali lang makabalik,” sabi niya.

Tumatanggap na rin ng walk-in ang mga bakunahan sa 45 health centers sa Maynila. Bumaba na kasi ang bilang ng nagpapabakuna sa lungsod sa 8,000 hanggang 9,000 na indibidwal kada araw, mula sa dating 30,000 hanggang 45,000, ayon kay Pangan.

Paliwanag niya, higit 1.2 million na kasi ng target na 1.3 milyong eligible population sa lungsod ang naturukan na ng unang dose. Higit 790,000 naman na indibidwal ang kumpleto na ang bakuna kontra COVID-19.

Inanunsyo naman ng Quezon City government na nabakunahan na nito ng unang dose ang 100% ng target na bilang ng adult population sa lungsod. Pumalo na sa 1.7 milyong indibiwal ang partially vaccinated sa Quezon City.

Ayon kay QC Mayor Joy Belmonte, itataas nila ang target ng mga residenteng babakunahan sa 1.8 million.

“Given the potency and transmissibility of the Delta variant, we will need to increase our target to at least 1.8 million so that more of our residents can be included,” ani Belmonte sa isang text message sa ABS-CBN News.

“We made this decision because when I did random interviews in our communities, I realized marami pa sa looban na hindi pa nabakunahan pero gustong magpabakuna since many of those we vaccinated are not part of our 3-million population,” dagdag niya.

Kapag nakumpleto ang pagbabakuna ng bagong target, plano ng Quezon City na buksan na ang COVID vaccination nila sa mga nakatira sa kalapit na LGU.

“As soon as we reach this new target of 1.8 million, we will be opening our doors to other LGUs particularly those adjacent to our city," ani Belmonte.

"Since we can vaccinate about 40,000 a day on average given sufficient vaccine supply, this should be reached in just a few days."

