Pagkalat ng mga nagamit na rapid test kit sa kalsada sa Maynila iniimbestigahan

MAYNILA - Iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang insidente kung saan nagkalat ang mga rapid test kit sa kalsada sa Sampaloc, distrito sa lungsod na ito.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, iniimbestigahan na ng LGU maging ng Manila Police District kung sino ang responsable sa maling pagtatapon ng rapid test kits.

“We can locate maybe the clinic, maybe a private office, maybe a hospital, or maybe a laboratory. [The MPD said] they are looking already at sinisiyasat na ‘yung nangyari,” ani Moreno.

Maaalala na nitong Martes ay nagulantang ang ilang residente matapos makita ang daan-daang mga gamit na rapid test kit na nakakalat lang sa isang kalsada sa distrito.

Nalaglag umano ito sa dumaan na bisikletang may sidecar na dumaan.

Agad na ipinatapon ng LGU ang Manila Department of Public Services ang mga kumalat na test kits, alinsunod sa mga panuntunan sa batas tungkol sa pagtatapon ng mga itinuturing na "hazardous" waste.

“We sent our DPS para linisin agad ‘yung kinalat na used rapid testing kit. Ang good news, at least alam nating hindi sinadya,” aniya.

Nilinaw din ng lokal na pamahalaan na sinusunod nila ang disposal measures para sa paggamit ng rapid test kits. Tinigil na umano nila ang paggamit nito mula pa noong Hunyo 15, matapos makabili ng COVID-19 serology testing kits mula sa kompanyang Abbott.

Nagbabala rin si Domagoso na pananagutin ang mga establisimyentong hindi magtatapon ng mga hazardous waste. -- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News