Dahil sa dagdag-kapasidad: Baclaran Church maagang dinagsa ng mga deboto

MAYNILA - Maagang pinilahan ng mga mananampalataya ang Baclaran Church matapos mabalitaan na mas marami na ang papayagan na makapasok sa loob para makapagmisa at manalangin.

Tignan: Mahigpit na ipinatutupad ang physical distancing sa loob ng Baclaran Church habang isinasagawa ang 8am Novena mass. @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/PhQXjk6gMs — Fred Cipres (@RPfredcipres) September 2, 2020

Kahit pa mas marami na ang pinayagang makapasok, makikita ang disiplina ng mga mananampalataya lalo na sa pagsunod sa health at safety protocols maging sa ipinatutupad na physical distancing.

Madami ang inagahan na ang pagpunta sa simbahan ng Baclaran kahit pa alas-8 pa ang unang misa.

Si Ofelia Calalang, alas-5 pa lang ng madaling araw nang dumating sa Baclaran.

Kahit pa may iniindang asthma, tiniyaga nito ang pagpila makapasok lang at makapagmisa sa Baclaran. Pebrero pa ang huli niyang punta sa nasabing simbahan

"Ay miss na miss namin, Pagkasabi pa lang na okay na, kaming magiina maaga pa lang nagising na, para lang makapagsimba dito Dinadasal ko sa Panginoon na bigyan ako ng lakas," ani Calalang.

Si Linda Beatte naman na isang breast cancer survivor, sa edad na 74 years old ay alas-2:30 ng madaling araw gumising para makabiyahe mula Dasmarinas, Cavite patungo sa simbahan.

Gaya ni Calalang, Pebrero ang huli niyang tapak sa loob ng simbahan kaya't natutuwa siya na makakapagsimba siya muli.

“Sabik na sabik po talaga ako kasi every first Wednesday talaga lagi ako nandito... Ewan ko, paghindi ako nakasimba parang hindi ako kumpleto," ani Beatte.

Ayon kay Fr. Victorino Cueto, rector ng Baclaran Church, nakakapaggaan ng loob ang simpleng pagdalo sa misa o pagpunta sa simbahan.

“This is where the church can help, uplifting. Ibangon muli ang spirito ng ating mga kababayan," aniya.

Sa Roxas Boulevard Service Road entrance, umabot sa kanto ng Redemptorist Road ang pila ng mga deboto habang mahaba din ang pila ng mga mananampalataya sa Redemptorist Entrance

Mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng safety protocols ng simbahan kayat mabagal ang pag-usad ng pila.

Kailangan may suot na facemask ang mga magtutungo simbahan at requirement na rin ang pagsusuot ng face shield.

May mga naglalako naman ng face shield sa presyong P30 para sa mga walang dala nito.

May foot bath na may disinfectant, temperature check, paghuhugas ng kamay at pagsusulat sa contact tracing form.

Kapag may dalang bisikleta, kailangan din itong i-sprayan ng disinfection solution.

Pagdating naman sa loob ng simbahan, mahigpit na ipinatutupad ang physical distancing. Sa bawat upuan ay 3 lang ang pinapaupo at may laktaw na isang linya ng upuan.

Nagiikot din ang mga security guard para paalalahanan ang mga mananampalataya sa physical distancing.

“Hindi natin dapat kalimutan na hindi pa tapos ang pandemya na ito, ibig sabihin ay ang patuloy nating pag-iingat, patuloy nating isaalang-alang ang seguridad ng bawat isa para hindi kumalat ang pandemya," ani Cueto.

Dahil na rin sa disiplina na ipinakita ng mga deboto ng simbahan ng Baclaran, hinihiling ng simbahan na suriin ng mga

pandemic task force ang pagdagdag pa ng mga pinapayagang makapasok sa simbahan

“Kasi nga bakit sa casino ay 30 porsiyento (ang kapasidad) at sa simbahan ay 10 percent pero dapat ay magandang pag-aralan pa din at sana ay ituloy pa din ang pagsusuri kung ano talaga ang mas nararapat," ani Cueto.

Dahil sa ipinatutupad na 10 porsiyentong capacity lang ang pwedeng pumasok ng simbahan, 500 mananampalataya lang kada misa ang pinapayagang makapasok ng simbahan

-- Ulat ni Fred Cipres, ABS-CBN News