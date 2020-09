'Ang laki ng mukha ko': NYC Chair na umani ng batikos, ipinatanggal na ang billboard

Mga larawan mula kina Cliff Barizo Jr. at NYC chairperson Ryan Enriquez

MAYNILA — Ipinatanggal na ni National Youth Commission (NYC) chairperson Ryan Enriquez ang isang billboard na nakapaskil ang kanyang mukha malapit sa isang mall sa Pasig matapos ulanin ng batikos sa social media.

Ayon kay Enriquez, walang ginastos ang NYC na "kahit isang sentimo" sa printing at paglathala ng billboard dahil ito umano ay kanilang family business.

Matagal na aniya siyang gumagawa ng public service ads nang libre para sa mahahalagang anunsyo.

"Ang objective ko lang naman ay makatulong para sa information dissemination lalo na ngayon nabawasan ang major network na nagbabalita. Ang pagkakamali ko, ang laki ng mukha ko," sinabi ni Enriquez sa isang Facebook post nitong Miyerkoles.

"Ginagawa ko rin 'yan sa ibang organization na humihingi ng tulong na maglabas din ng public service ads sa LED. Ilang buwan na akong naglalagay ng ads ng NYC for free. Ngayon lang siguro napansin kasi ang laki ng mukha ko," dagdag pa niya.

Inulan ng batikos sa social media ang billboard na may mukha ng opisyal nitong Martes.

Ayon kay Akbayan Youth chairperson RJ Naguit, hindi umano umaaksyon si Enriquez para tulungan ang kabataan sa gitna ng pandemya at nakuha pang ipaskil ang mukha sa billboard.

"Nakakalungkot na kahit maraming kabataan ang nawawalan ng trabaho at marami ang nahihirapan sa pag-aadjust sa online classes nakuha pa ni NYC chairperson na magpa-pictorial," sinabi ni Naguit sa isang pahayag.

"NYC has consistently failed in addressing the youth's concerns at sa tingin ko kung hindi gampanan ng NYC ang kanyang mandato wala nang ibang marangal na paraan kundi mag-resign na lamang," dagdag pa nito.

— Ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News