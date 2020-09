ALAMIN: Dapat bang may appointment, form bago magparehistro sa Comelec?

MAYNILA — Marami ang nalito sa pagbubukas ng voter registration ng Commission on Elections (Comelec) noong Martes na may ilang pinauwi umano dahil sa kawalan ng online appointment.

Pero paliwanag sa TeleRadyo ni Comelec spokesman James Jimenez, bagama't hinihikayat ay hindi rekisito ang online appointment para sa pagpaparehistro.

Sabi ni Jimenez, ang online registration form na maaaring i-download mula sa Comelec website ay isa lamang hakbang para maiwasan ang mahabang pila at kumpulan sa kanilang mga opisina, lalo't mayroong pandemya.

Pero giit ni Jimenez, tatanggapin pa rin ang mga magpaparehistro kahit mag-walk-in lang ang mga ito.

Libre namang makukuha ang form pagdating sa opisina ng Comelec pero mas malaking ginhawa kung may na-download na. Sa taya kasi ni Jimenez, aabot sa 20 minuto ang pag-fill-out o pagsagot nito.

"Get a form and then fill it up somewhere, kung saan mas safe nang konti and then come back pag tapos na, pag puwede ka na to submit the form... We're doing this for the safety of those involved as well as everyone else na nandu'n," paliwanag ng tagapagsalita.

Nasa 3 hanggang 4 na milyon pa ang inaasahan nilang magpaparehistro, kaya iiwasan aniya nilang magkaroon ng siksikan sa registration offices.

Nilinaw naman ni Jimenez na huwag nang umasang may matatanggap na voter's ID dahil 2012 pa nang itigil ang pag-iisyu nito.