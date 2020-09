AFP, handang alalayan ang BuCor sa proseso ng paglaya ni Pemberton

MAYNILA - Handa ang Armed Forces of the Philippines na alalayan ang Bureau of Corrections sa proseso ng paglaya ni US Marine Lance Corporal Joseph Pemberton.

Ito'y matapos ipag-utos ng Olongapo City Regional Trial Court Branch 74 ang maagang paglaya ni Pemberton nang makitang natapos na niya ang higit sa 10 taon niyang sentensya, sa ilalim ng good conduct time allowance.

Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Maj. Gen. Edgard Arevalo na magmumula sa Bureau of Corrections ang compliance sa kautusan ng korte.

Aniya, nasa AFP Custodial Facility si Pemberton sa bisa ng Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng AFP at BuCor.

Nakasaad dito na gagawing available ng AFP ang detention facility, habang ang BuCor ang nakatoka sa management at administration ng convicted detainees.

Bagama't wala pang natatanggap na release order ang AFP kaugnay ng paglaya ni Pemberton, handa naman umano silang alalayan ang BuCor sa proseso nito.

Hinatulang guilty si Pemberton sa pagpatay sa isang transgender woman noong 2014.