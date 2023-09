Special Licensure Exam for Teachers passers sa UAE, nanumpa na

ABU DHABI - Hindi maitago ang saya at pananabik sa mga mukha ng mga bagong lisensyadong guro na matagumpay na pumasa sa 2023 Special Licensure Exam for Teachers.

Ginanap ang oathtaking kasabay ng isang thanksgiving party sa Abu Dhabi na pinangunahan ni Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Ver. Para sa passers nangangahulugan ito na bagong oportunidad at umaasa sila na mababago ang kanilang kapalaran.

Kabilang sa mga pumasa ngayong taon si Devemie Capangpangan na isang kasambahay sa Abu Dhabi, UAE.

“Wala pong magpasidlan ang sobrang saya na dito pa sa bansang ito, aking makukuha ang aking lisensya, sobrang saya na makabalik sa bansang sinilangan baon na ang lisensya,” sabi ni Devemie Capangpangan, passer.

Pasado rin si Kristofferr Cabarubias na isang spa attendant na nagbigay ng motibasyon sa iba pang nangangarap na maging guro.

“Para po sa mga aspiring teachers na gaya ko, hindi po kayo nag-iisa at meron tayong mga katuwang tulad ng NOPTI-FITS ay kaagapay po natin sila sa ating pangarap upang makamit natin ang magkaroon ng lisensya at matupad at ating mga pangarap,” sabi ni Kristofferr Cabarubias.

Sa kabuuan 301 OFW ang pumasa sa Special Licensure Exam for Teachers nitong Abril 2023 na ginanap sa Middle East at Singapore.

Mas mataas ito kumpara noong 2019 kung saan 112 ang pumasa. Nakiisa naman sa oathtaking ang mga kinatawan ng National Organisation of Professional Teachers Inc. and Filipino International Teacher Society-UAE

“Para sa mga indibidwal na nakapasa ngayong SPLE 2023, please continue your growth, good luck on your new journey.

Sa mga kababayan naman natin na hindi pinalad na makapasa ngayong taon huwag po kayong mawalan ng pag-asa, malay natin next year, it’s your turn na makapasa.

Please motivate yourself, have more time for your review,” sabi ni Romeo Atole, LPT, Chairman, NOPTI-FITS UAE.

Puno naman ng pag-asa at dedikasyon ang mga bagong guro kaugnay sa paghubo ng kaalaman ng mga kabataan.

