MAYNILA -- Nagpositibo muli sa confirmatory test ang tinanggal na hepe ng Mandaluyong City Police na si Col. Cesar Gerente, na una nang nagpositibo sa surprise drug test noong August 24.

Ayon kay PNP acting PIO chief Col. Jean Fajardo, gumugulong na ang pre-charge investigation laban kay Gerente at binibigyan sya ng 15 araw para pabulaanan ang resulta ng confirmatory test.

Bukod kay Gerente, nagpositibo rin muli sa confirmatory test ang 2 pang non-commissioned officers.

"Meron silang 15 days to challenge yung result ng kanilang drug test. Pupuwede silang mamili ng laboratory na accredited ng DOH para magsagawa ng test doon sa urine test na isinubmit nila," aniya.

Matapos ito, doon pa lang malalaman kung papatawan ng summary dismissal proceedings ang tatlong pulis.

Kinasuhan na sila ng conduct unbecoming of a police officer at ito ay may penalty na dismissal from the police service.

Nasa Regional Personnel and Holding Unit na ng NCRPO si Gerente at nasa restrictive custody na ito.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC