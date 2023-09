Natagpuang patay at may mga tama ng saksak ang isang 5-buwang sanggol, kaniyang 3-taong-gulang na kapatid at kanilang ina sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Pupua sa Catbalogan City, Samar.

Galing sa pagmamaneho ng tricycle ang padre de pamilya at kakauwi lamang umano nang makita ang kaniyang wala nang buhay na misis, 26-anyos, at kanilang dalawang anak nitong Miyerkoles ng gabi.

Nasa bulubundiking bahagi ng barangay ang bahay ng mga biktima at may 200 metro ang layo mula sa national highway, ayon sa pulisya.

Agad umanong ipinagbigay-alam ng padre de pamilya ang insidente sa mga barangay official para makahingi ng saklolo.

Patuloy ang imbestigasyon para matukoy ang motibo sa krimen at mabigyan ng hustisya ang tatlong biktima.

Nakaburol ang mga bangkay ng mag-iina sa isang punerarya.

— Ulat ni Ranulfo Docdocan

IBA PANG BALITA:

Watch more News on iWantTFC