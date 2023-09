Rodriguez police chief sinibak dahil sa command responsibility sa pagpaslang kay 'Kulot'

Watch more News on iWantTFC

Inalis na sa puwesto ang hepe ng Rodriguez police sa Rizal dahil sa isyu ng commandment responsibility.

Ito ay matapos masangkot ang tauhan nito sa pamamaril sa 15-anyos na binatilyo noong August 20.

Una nang sinabi ng Rizal police na hinabol ng hindi-nakauniporme na si Police Cpl. Arnulfo Sabillo ang naka-motorsiklong kapatid ng biktima matapos itong hindi huminto para sa inspeksyon noong Agosto 20.

Nang makarating malapit sa bahay ang motorcycle rider, tinanggal nito ang helmet at ibinato sa pulis kaya umano ito nagpaputok ng baril. Sakto namang natamaan ang kapatid ng rider na si John Frances Ompad alyas Kulot.

Para bigyang daan ang imbestigasyon sa kaso, iinlagay muna sa floating status si Rodriguez police chief PLt.Col. Ruben Piquero at ibinalik muna sa Provincial Personnel Holding and Accounting Section.

Pinalitan siya ni Lt Col. Arnulfo Selencio.

Sa isang text message sa ABS-CBN News sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo, na kasama sa magiging imbestigasyon ang posibleng pagkukulang ni Piquero bilang hepe ng Rodriguez Police.

"He was administratively relieved for command responsibility po. He will be subjected to investigation to determine if there were lapses on his part as the commanding officer of the involved policeman," sabi ni Fajardo

MEDICO-LEGAL, DRUG TEST

Lumabas na rin ang resulta ng isinagawang medical at drug test kina Sabillo at ang sibilyan na si Jeffrey Baguio na angkas ng pulis sa motorsiklo nang habulin ang kapatid ng biktima.

Sabi ni Selencio, negatibo sa alcohol ang dalawa pero nagpositibo naman sa shabu si Baguio.

"Ang resulta po ng medical examination ay parehas pong negative sila sa physical injury at negative din po sa alcoholic breath," sabi ni Selencio.

"Sa drug test naman po, lumalabas na ang ating police ay negative sa substance ng illegal drugs subalit ang kanya pong kasama ay positive po sa illegal drugs na methamphetamine hydrochloride o shabu - ibig sabihin po ay nakagamit siya ng iligal na droga."

Una nang sinabi ni John Aces Ompad, kuya ng napatay na si alyas Kulot, na parehong lasing ang noo’y mga nagpakilalang pulis na sina Sabillo at Baguio.

Aminado si Selencio na bagamat hindi tugma sa resulta ng medical examination ang sinasabi ng pamilya Ompad na lasing ang dalawa ay posible naman aniyang humupa na lang talaga ang tama ng alak sa mga ito nang isinagawa ang pagsusuri noong araw na nangyari ang insidente.

"Hindi po nagtutugma pero kung titingnan natin may time gap na po kasi dahil nangyari po yun ay midnight po ng August 20… Na-medical po siya after arrest ng 8 o'clock na po ng umaga so lumipas na po yung 8 hours," ani Selencio.

Hindi naman na ito ikinagulat ng pamilya Ompad dahil nga lumipas na rin anila ng mahabang oras bago pa naaresto ang mga suspek at naisailalim sa medical examination.

Sinabi naman ng opisyal na bagamat nagnegatibo sa paraffin test si Sabillo at ang kasama nitong sibilyan na si Jeffrey Baguio, positibo naman sa ballistic exam ang baril ni Sabillo na nakitaan ng gunpowder residue.

Hindi naman nakalagay sa medical exam kung nakainom ng alak ang dalawa.

Nanindigan din sila na lasing ang mga suspek nang sitahin nito si John Aces habang sakay ng motorsiklo.

SANA ITO NA ANG HULING INOSENTENG MABABARIL NG PULIS

Umaasa ang pamilya Ompad na hindi na mauulit sa ibang inosenteng sibilyan ang sinapit ni Kulot.

Sabi ng ama ni Kulot na si Napoloen Ompad, umaasa rin silang ang mas mabigat na kasong murder sa halip na homicide at attempted homicide ang isinampa ng mga awtoridad laban sa mga suspek.

"May pag-aano rin kami dun lalong-lalo na dun sa sinabi na homicide lang ang kaso dahil mababaw lang yun. May pinatay naman siya na bata na hindi naman talaga dapat niya gawin yun… Sana mailagay sa murder ang kaso," ani Ompad.

"Manawagan din ako sa matataas na opisyal ng kapulisan natin na sana mai-ano nila yung mga tao nila na hindi gumagawa ng ganon kaagad - baril kaagad, barilin kaagad ang tao, hindi dapat ganon. Salain sana nila yung mga tao nila… Sana huli na ito…wala na sana kasunod na mangyari," dagdag niya.

BIKTIMA, DI PA NAILILIBING

Naudlot ang paglilibig sa bangkay ni alyas Kulot matapos magkaproblema sa death certificate nito na hindi tinanggap sa munisipyo ng Rodriguez, Rizal dahil sa nakitang bura o erasure sa pangalan ng biktima.

Kuwento ng tatay ni Kulot, Miyerkoles pa nila isinumite sa munisipyo ang kopya ng death ng biktima pero kagabi lang din nila nalaman na hindi ito tinanggap.

Dahil dito, hindi natuloy ang orihinal na schedule ng libing noong Sabado, August 26, 2023 at umaasa ang pamilya na maaayos na ang death certificate nito sa Lunes o Martes para mailibing na ito sa Miyerkoles.

-- May mga ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

Watch more News on iWantTFC