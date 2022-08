Naaresto ang isang sundalo sa pagpatay ng barangay captain na si Joel Riños sa bayan ng Javier, Leyte. Kuha ni Rose Huntski/File

Arestado ang isang sundalong suspek sa pagpatay ng isang barangay chairman sa bayan ng Javier, Leyte.

May ranggong army sergeant ang hinuli at na naka-destino sa Brgy. Guirang, bayan ng Basey, Samar. Inaresto siya Lunes sa Tacloban City.

Ayon sa mga awtoridad nitong Miyerkoles, isa sa mga salarin umano ang suspek sa pagbaril kay Joel Riños ng Brgy. Inayupan, Javier. noong Agosto 22.

Isinailalim sa surveillance ang suspek matapos ang pamamaril matapos siya makita sa CCTV footage ng barangay at nakilala rin ito ng witness nang mangyari ang krimen.

Ayon pa sa impormasyon, nilapitan ng mga awtoridad ang suspek para tanungin sa nangyaring krimen at nagpakilala itong kasapi ng Armed Forces of the Philippines.

Nang magpakilala ang suspek boluntaryo rin nitong binuksan ang u-box ng minamanehong motorsiklo at dito napansin umano ng mga awtoridad ang isang caliber .45 pistol na kargado ng mga bala.

Nang hanapan ito ng mga dokumento tungkol sa baril, wala siyang naipakita.

Nasa kustodiya na ng Tacloban City Police Office ang suspek at nakasuhan na siya sa paglabag ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Inihahanda naman ang isasampang kaso na may kinalaman sa pagpatay ni Riños.—Ulat ni Ranulfo Docdocan

