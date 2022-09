Watch more News on iWantTFC

Naghahanda na ang ilang rehiyon ngayong pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry -- na itinuturing na 'super-typhoon.'

Ang Calayan, Cagayan, nagsuspinde na ng klase ngayong makulimlim na ang kalangitan na may pabugso-bugsong hangin sa bayan. Suspendido rin ang pasok sa government offices maliban sa health, security, at emergency personnel.

Ramdam na rin sa Itbayat, Batanes ang epekto ng bagyo. May mga nagtali na rin ng bubong para hindi tangayin ng malakas na hangin.

Nakalagay na rin sa mga matataas na lugar ang bangka ng mga mangingisda sa Uyugan, na nakakaranas na ng masungit na panahon.

Sa Basco, may ilang estudyanteng tumulong para malagyan ng takip ang bintana ng mga silid-aralan sa Batanes National Science High School.

Tumulong din ang grupo ng tour guides sa pagtatali ng mga bahay na gawa sa light materials.

Martes pa lang ay inabisuhan na ang mga mangingisda na ilagay sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Bawal din sila pumalaot pero tiniyak ni Governor Marilou Cayco na may sapat na pagkain ang mga Ivatan.

"May stocks ng food nahingi namin kay Secretary Erwin Tulfo, nakahingi kami ng 5,000… Nai-distribute na namin sa mga muni-munisipyo pati du'n sa pinakamalayong isla ng Batanes. Sa Itbayat Island may 500 food packs na sila. Nakikita namin sa TV na hindi naman siya mag-landfall sa amin, pero hindi kami makampante kasi siyempre puwedeng mag-change ng direction ‘yan," ani Cayco.

Huling namataan ang bagyong Henry sa layong 400 kilometrong silangan hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes.

Bahagya itong humina na may lakas na hanging aabot sa 185 kilometro kada oras at may pagbugsong aabot sa 230 metro kada oras.

Kumikilos ito pa-timog-timogkanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras.

Inaasahang lalakas ang ulan sa ilang parte ng Luzon gaya ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Abra, at Benguet. Mataas din ang tsansa ng landslides at pagbaha lalo na sa Northern Luzon.

Uulan din sa kanlurang bahagi ng central Luzon, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro.

Makakaramdam din ang Metro Manila ng mataas na tsansa ng pag-ulan dahil sa habagat na dala ng Henry.

-- May mga ulat ni Harris Julio