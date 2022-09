Mga parol, binebenta na sa Quezon City

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Sa pag-uumpisa ng 'ber months,' dama na ang Pasko sa highway sa Barangay Valencia sa Quezon City.

Maaari nang makabili ang mga kostumer ng mga parol at Christmas lantern na gawa sa tradisyunal capiz shells.

Ayon sa gumagawa ng lantern na si Sato Laxa, nag-umpisa na silang magbenta nitong Agosto, at may mga bumibili na sa kanila.

"Bumenta na kami kahit na padala-dalawa, isa sa isang araw," kuwento niya.

Kuwento ni Laxa, ang mga kostumer niya ay hindi lang mga taga-Maynila kundi may mga taga-probinsya at galing abroad pa.

“Maganda ang pakiramdam namin kasi yung gawa namin nakakarating sa ibang bansa,” aniya.

Ayon naman sa lantern maker na si Michelle Isidro, patok ang mga lantern na gawa sa capiz hindi lang dahil sa ganda kundi pati sa tibay nito. Aniya, tumatagal nang hanggang 7 taon ang mga capiz lanterns.

“Ito kasi pangmatagalan, inu-offer nga namin ito a lifetime kasi once na nabagsak siya or nabasag nabubuo namin, nagbubuo po kami ng basag kahit po ilan taon na sa inyo pwede po naming repairin," aniya.

May mga kostumer nang nagpa-reserve ng kanilang mga parol sa mga tindero sa Quezon City, kagaya ni Chiky Sagon na dadalhin ito sa Camarines Sur.

“Maganda po kasi siya tsaka matibay, sa tingin ko kahit next year after mong gamitin, pagkatapos ng Christmas pwede mong itago then magagamit ulit for another year."

DAGDAG-PRESYO

Pero hindi nakaligtas sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang mga manlilikha ng parol.

Aniya, nagpatupad na ng dagdag-presyo ang kanilang suppliers ng capiz shell sa Pampanga.

Dahil dito, tumaas na ng P200-P300 presyo ng mga parol.

Sa Quezon City, nakabatay ang presyo ng parol sa laki at disenyo nito. Ang pinakamaliit ay nagkakahalagang P70, habang ang mga mas malalaki naman ay nasa P600. Ang pinakamahal ay umaabot ng P12,000.

Bukod pa sa parol, mabibili na rin ngayon sa Quezon City ang mga Christmas tree at Christmas light na gawa sa LED.

Bukas ang mga tindahan mula 7 a.m. hanggang 11 p.m.

Umaasa ang mga magpaparol na marami pa rin ang bibili sa kanila sa kabila ng hirap ng buhay.

Para sa kanila, ang parol ay simbolo ng pag-asa sa mga darating pang taon.

--TeleRadyo, 1 Setyembre 2022