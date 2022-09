Watch more News on iWantTFC

Isasara nang dalawa hanggang tatlong taon ang gusali ng Cultural Center of the Philippines (CCP) para bigyang daan ang retrofitting, sabi ngayong Huwebes ng pangulo nito.

Sa organizational briefing ng Senate Committee on Culture and the Arts, sinabi ni CCP President Margarita Moran-Floirendo na isasara ang CCP simula Enero 1, 2023.

Nang buksan aniya ang Little Theater ng CCP, nakitaan ito ng mga bitak. Kaya inirekomenda ang total closure ng CCP para sa retrofitting.

Kakailanganin umano ng P400 milyon para sa renovation pa lang ng CCP at posible pang lumaki depende sa makikita na dapat pang i-renovate.

"The CCP is closing its doors in January 2023 because we are now renovating the whole building and structurally retrofitting. So we will need more funds than what we expected," ani Moran-Floirendo.

"We did not expect to move out and because when they started to open the little theater, they saw structural retrofitting are needed. So the whole staff are moving out of the building," dagdag niya.

Mangangailangan din umano ang CCP ng dagdag-pondo dahil sa pagsara ng buong gusali ng CCP, kakailanganin nilang magrenta ng mga opisina at teatro para sa mga performance.

Sa Nobyembre uumpisahang bakantehin ang CCP Main Building para pagdating ng Enero ay masimulan na agad ang renovation.

Sa Marso 15, 2025 naman inaasahang muling mabubuksan sa publiko ang gusali.

Sa kabila naman ng pagsasara ng gusali ng CCP ay tuloy umano ang kanilang mga programa at plano na umikot sa iba-ibang bahagi ng bansa.