30 estudyante biktima umano ng sexual harassment sa eskuwelahan sa Bacoor

Nagsasagawa ng sariling imbestigasyon ang Commission on Human Rights (CHR) sa Calabarzon region kaugnay sa umano'y mga insidente ng sexual harassment sa mga estudyante ng isang eskuwelahan sa Bacoor, Cavite.

Nasa 30 estudyante na mga biktima umano ng sexual harassment sa isang high school sa Bacoor ang sinusubukang kausapin ng CHR para makuha ang kanilang affidavit, sabi ngayong Huwebes ng regional director ng komisyon na si Rexford Guevarra.

Handa rin umano ang CHR na tulungan ang mga estudyante na magsampa ng kaukulang kaso, at bigyan sila ng psycho-social at financial assistance kung kinakailangan.

"We will evaluate their cases when we gather their affidavits. And we can also assist them in filing the necessary charges," ani Guevarra.

Nababahala rin si Guevarra dahil hindi ito ang unang insidente ng sexual harassment sa paaralan sa rehiyon na kanilang natanggap.

"There's another one in Laguna na amin din siyang ini-investigate. So, very alarming kasi parang dumadami siya," aniya.

Sa isang press conference, hinimok din ni Department of Education (DepEd) Spokesperson Michael Poa ang mga biktima na maghain ng pormal na reklamo para mapalakas sakaling may gugulong na kaso.

"Although nagtutuloy iyong imbestigasyon natin, ang problema is walang masyadong mga complainants na nagpa-file ng kanilang affidavits," ani Poa.

Nauna nang kumalat sa social media ang mga umano'y malisyosong komento ng ilang guro sa nasabing high school sa mga estudyante.

Kumalat ang mga screenshot ng mga mensahe ng mga guro sa mga estudyante na mistula umano silang sinusubukang pagsamantalahan.

Mayroon ding nag-alok ng pera at gustong makipagrelasyon sa estudyante.

Ayon sa schools division office (SDO) ng DepEd sa Bacoor, 7 guro ang isinailalim sa imbestigasyon dahil sa reklamong sexual harassment.

Hindi muna pinagtuturo ang mga akusadong guro.

Sinabi rin ni Poa na maaaring mapatalsik ang mga guro kung mapapatunayang guilty.

Nakipagpulong na rin si DepEd Sara Duterte sa child protection unit ng kagawaran para mapalakas ang programa na layong masawata ang pang-aabuso sa mga eskuwelahan.

Sa Senado, nakatakda ring talakayin ang mga isyu ng harassment at pang-aabuso sa mga eskuwelahan sa pagdinig kasunod ng inihaing resolusyon ni Sen. Risa Hontiveros.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News