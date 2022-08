3 patay, 1 sugatan sa pamamaril ng kainuman sa Apayao

Tatlong lalaki ang patay habang isa pa ang sugatan sa pamamaril ng kainuman sa bayan ng Santa Marcela, Apayao noong Lunes.

Kinilala ang mga nasawi na sina Bong Badua Ramirez, 48; Ryan Santi Soriano, 39; at Edmar Turilla Aguinaldo, 30. Sugatan naman ang isang Stephen Salvatiera, 33.

Sa imbestigasyon ng Santa Marcela Police, nag-iinuman ang mga biktima sa bahay ng isang kaibigan, kasama rin ang suspek na si Norvie Pachecho, 32.

Biglang naglabas umano ng baril ang suspek atsaka pinaputukan ang mga biktima.

“Parang normal na inuman lang, kasi birthday ‘yun. Wala man lang sagutan na nangyari o kaya’y awayan basta ganun na lang na tumayo at binaril ang mga kainuman niya,” sabi ng hepe ng na si Police Lieutenant Alvaro Secligen.

Tama ng bala sa ulo ang agarang ikinamatay nina Ramirez at Soriano.

Naidala pa sa ospital si Aguinaldo na nagtamo rin ng tama ng bala sa ulo, pero idineklara siyang dead on arrival ng umasikasong doktor.

Patuloy na nagpapagaling sa ospital si Salvatiera na tinamaan sa balikat. Nakaligtas naman sa pamamaril ang dalawa pa nilang kainuman matapos makapagtago.

Sa pagresponde ng mga pulis, dinatnan na umano nilang patay na rin ang suspek.

“Pagkatapos na binaril ang mga kainuman niya, mga ilang segundo lang nagbaril din sa sarili kaya bumulagta rin siya kung saan niya binaril ang mga kainuman niya,” ani Secligen.

Hindi nakuha ng pulisya ang baril na ginamit sa insidente dahil agad umano itong kinuha ng ama ng suspek.

Sa follow-up operation, narekober umano ang Glock 17 mula sa ama ng suspek. Hinuli atsaka sinampahan siya ng reklamong obstruction of justice at paglabag ng Comprehensive Firearms and Ammunition Law.—Ulat ni Harris Julio

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC