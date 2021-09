Senado babawasan pa ang mga empleyadong pupunta sa tanggapan

MAYNILA - Mas babawasan pa ang bilang ng mga empleyado ng Senado na nagtutungo sa kanilang tanggapan at maging sa Senate Session Hall sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 doon, ayon kay Senate President Vicente Sotto III nitong Miyerkoles.

Sa sesyon ng Senado, binasa ni Sotto ang memorandum mula sa Senate secretariat kung saan inirerekomenda na bawasan pa ang bilang ng mga empleyado na nagpupunta sa kanilang opisina para masugpo ang mga kaso sa kanila.

Kabilang sa rekomendasyon din ng Senate Medical and Dental Bureau (MDB) na bawasan ang empleyado sa Senado mula sa kasalukuyan na 50 percent sa 25 percent maliban na lamang sa mga opisina na kailangan talaga magpunta sa kanilang tanggapan ang mga staff lalo na kung may sesyon.

Ang mga empleyado na may direktang kinalaman sa sesyon ng Senado ang papayagan lang pumasok sa session hall.

Kasalukuyan daw mayroong 39 na aktibong kaso ang Senado sa mga empleyado nito nitong Setyembre 1, base sa tala ng MDB.

"Majority... are the secretariat employees. The MDB likewise directed 168 employees to undergo quarantine," ani Sotto.

Sa Bills and Index Division naman na may 32 na empleyado, ang service chief nito at 19 pang staff ay naka quarantine dahil 10 sa kanila ang positibo na sa COVID-19.

"If there [are] no objections, I concur and will agree to the recommendations of the senate secretariat," dagdag ni Sotto.

Patuloy na nakakapagtala ang bansa ng matataas na kaso ng COVID-19 bunsod ng pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant.

Nitong Lunes, naitala ng Department of Health (DOH) ang all-time high na 22,366 bagong COVID-19 cases.

Ayon naman sa ABS-CBN Investigative and Research Group, ito na ang ika-22 na araw na higit 10,000 ang bagong COVID-19 infections sa bansa.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

